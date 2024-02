Sci, cancellato per troppa neve il Super G in Val di Fassa: Brignone danneggiata

Passo San Pellegrino, 24 febbraio 2024 – Inizia male il weekend di Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino. Il primo dei due supergiganti in programma sabato è stato cancellato per troppa neve. Il meteo fa le bizze, prima troppo caldo e ora troppa neve, e così la tappa italiana parte con una cancellazione. Rimandato l’assalto di Federica Brignone alla coppa di specialità, è in lotta con Lara Gut Behrami e Cornelia Huetter, così ci si riproverà domenica ma la gara non sarà recuperata.

Abbondanti nevicate: impossibile sistemare la pista

Un enorme quantità di neve è caduta nelle ultime sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino. Solo nella giornata di venerdì, vigilia della gara, è caduto mezzo metro di neve e la situazione non è migliorata durante la notte, così la Fis ha dovuto prendere atto della situazione e cancellare la gara. Nonostante l’ottima base sul manto, la troppa neve caduta ha reso impossibile sistemare la pista con pochissime ore a disposizione e ora si proverà a salvare il secondo super gigante, che è in programma domenica 25 febbraio alle 11. Gli organizzatori avevano programmato di sistemare le reti di protezione alle 4 del mattino, prima era impossibile a causa della nevicata, poi alle 7 avrebbero tracciato il super g e poi lisciato la pista, ma già alle 6 si è capito che la situazione sarebbe diventata insostenibile. Così, quasi immediata, è arrivata la decisione di cancellare tutto e rimandare a domani la speranza di disputare la gara. Il rischio di una cancellazione bis, però, è evidente. La nevicata oggi dovrebbe dare tregua e gli addetti sono al lavoro per sistemare la pista, ma le previsioni indicano un nuovo peggioramento tra la serata e la notte, col rischio che domattina si ripresenti lo stesso problema odierno. Un danno in più per Fede che con due cancellazioni su una pista dove ha già vinto verrebbe danneggiata nella corsa alla Coppa del mondo di super g. Anche perché la gara di oggi non verrà recuperata in calendario, considerando le poche tappe che mancano alla fine e nessuno slot disponibile per un recupero. La prima cancellazione lascia Lara Gut Behrami in testa con il pettorale rosso con 5 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 su Federica Brignone. In ottica Coppa del mondo generale, la cancellazione consente invece a Mikaela Shiffrin di non perdere ulteriore terreno da Gut, meno 205, e se dovesse rientrare a Kvitfjell potrebbe tornare in corsa, sfruttando poi la tappa tecnica di Are. Insomma, tutto ancora aperto. A patto che si gareggi.