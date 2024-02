Sci, Shiffrin annuncia il ritorno: “Sto meglio, tornerò ad Are”

Bologna, 24 febbraio 2024 – Mikaela Shiffrin ci prova per le ultime tappe di Coppa del Mondo. L’americana, dopo l’infortunio rimediato sull’Olimpia delle Tofane a Cortina, ha deciso di rientrare per le ultime due tappe in calendario. Lo ha annunciato la stessa campionessa americana sui social, fissando nella tappa di Are in Svezia il ritorno in gara. Il 9 e il 10 marzo saranno in programma due giornate di gare tecniche in Scandinavia ed è lì che Shiffrin rientrerà. Per giocarsi la Coppa del mondo, però, dovrà sperare in qualche cancellazione tra San Pellegrino e Kvitfjell, dove il duo Gut Behrami-Brignone potrà accumulare punti importanti.

Già in Val di Fassa è arrivata una notizia positiva per Shiffrin vista la cancellazione del primo super gigante italiano, non sarà recuperato, a causa della troppa neve caduta nei giorni scorsi, in particolare venerdì con oltre mezzo metro. Gli organizzatori proveranno a mettere in piedi quello di domenica, ma le previsioni promettono un nuovo peggioramento tra la serata e la notte e il rischio di una cancellazione bis c’è. Così Shiffrin potrebbe rimanere vicina a Gut e sfruttare al massimo le prove tecniche. Nel frattempo, la campionessa americana ha ripreso nei giorni scorsi ad allenarsi in campo libero e ha annunciato il suo rientro alle corse: “I progressi sono stati molto buoni, il lavoro fisico è andato molto bene - le sue parole - Sono tornata in pista questa settimana e sono soddisfatta e incrociando le dita tornerò per le gare di Are il 9 e il 10 marzo”. Shiffrin torna dunque in gara, ma bisognerà capire cosa dirà la classifica a quel tempo, considerando che Gut potrebbe sfruttare le prossime gare per allungare ancora. A Passo San Pellegrino, come detto, è stato cancellato il primo super g e si spera nel secondo, mentre a Kvitfjell in Norvegia ci saranno un super g e una discesa. Di fatto, se Shiffrin rientrerà effettivamente ad Are, Gut avrebbe a disposizione tre gare per accumulare ulteriore vantaggio. Ad oggi sono 205 i punti di margine dell’elvetica, ma se venisse cancellato il secondo super g di Val di Fassa chissà che Shiffrin non possa decidere di anticipare il rientro per giocarsi la sua sesta coppa assoluta. In slalom, invece, nessun problema con Shiffrin che ha quasi duecento punti su Lena Duerr con due sole gare da disputare. In teoria, in lizza per la Coppa del mondo ci sarebbe anche Federica Brignone, che ha 286 punti di ritardo e da qui alla fine avrebbe la possibilità di disputare le stesse gare di Lara Gut Behrami. Se Shiffrin salterà Kvitfjell le rimarrebbero sei gare da disputare, le due di Are e le quattro delle finali di Saalbach.