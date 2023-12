Coppa del Mondo di sci, grande doppietta di Brignone nel secondo gigante di Tremblant

Tremblant (Canada), 3 dicembre 2023 - Neanche il tempo di festeggiare la vittoria numero 22 in Coppa del Mondo grazie al primo gigante di Tremblant che Federica Brignone aggiorna ulteriormente i suoi stratosferici numeri, trovando il successo numero 23 e la prima doppietta di una carriera sempre in crescendo nonostante la carta d'identità. La valdostana, solo sesta al mattino, mette a referto una strepitosa rimonta nella seconda manche che le vale il tempo complessivo di 2:11.95: il migliore, con buona pace di Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, che a una distanza rispettivamente di 33 e 38 centesimi completano un podio inevitabilmente influenzato anche dalle condizioni meteo sempre peggiori. Marta Bassino, quarta al mattino, chiude sesta, mentre Sofia Goggia chiude la top 10 confermando quanto mostrato nella prima parte di gara. La seconda sorride appunto a Brignone, l'unica tra le più grandi a sciare con coraggio nel bel mezzo della bufera di vento e di scarsa visibilità, con le bandierine delle porte sempre più instabili.

Prima manche

Dopo i fasti di ieri, stavolta Federica Brignone deve accontentarsi del sesto posto nella prima manche, chiusa a 1.22 da Petra Vlhova, che regola Mikaela Shiffrin e Lara Gut-Behrami rispettivamente di 5 e 29 centesimi: alle spalle di questo terzetto si piazza Marta Bassino, che deve recuperare 95 centesimi alla slovacca e al suo eccellente 1:06.46. La top 10 della prima metà di gara viene chiusa da Sofia Goggia, che gioca in difesa e a chiude a 1.40 dalla vetta. A strappare il pass per la seconda manche, restando in casa Italia, sono anche Roberta Melesi ed Elisa Platino, rispettivamente 21esima e 28esima a 2.09 e 2.56 dalla grande favorita di giornata, che vede rivali pericolose come Maryna Gasienica-Daniel e Alice Robinson non completare le proprie prove, eliminandosi così dalla competizione. Arrivano invece al traguardo Asja Zenere, Beatrice Sola e Laura Pirovano, comunque incapaci di entrare nella top 30.

Seconda manche

Platino apre la seconda manche per quanto riguarda le azzurre e lo fa con una prova in crescendo: il vento sempre più forte non aiuta in tal senso. Melesi si piazza alle spalle dell'altra italiana: per lei 2/3 di manche ad alto livello prima di qualche sbavatura di troppo nel finale. Le due chiuderanno la gara alle posizioni 20 e 21, mentre Goggia, che spigola nel tratto più complicato, perdendo 55 centesimi, difende la sua top 10 a fatica. Tocca poi a Brignone, che si scatena e guadagna subito su Clara Direz, momentaneamente prima: per la valdostana maturano il miglior primo tempo di manche (1:04.27, per un tempo totale di 2:11.95) e soprattutto una leadership inattaccabile per tutte. Anche Bassino (ottava all'arrivo), Gut-Behrami, Shiffrin e Vlhova che, complici le condizioni meteo sempre più proibitive, dilapidano i rispettivi vantaggio e chiudono alle spalle di Brignone, che trova la vittoria numero 23 in Coppa del Mondo e lo fa mettendo a referto una doppietta straordinaria dopo il trionfo di ieri.