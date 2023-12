Incredibile Mourinho: risponde solo in portoghese alle domande su Sassuolo-Roma

REGGIO EMILIA, 3 dicembre 2023 – Niente da fare, senza fare polemica Mourinho non riesce a proprio a stare. Neanche dopo aver vinto una partita difficile, resa nervosa anche dalle sue dichiarazioni della vigilia contro Berardi e contro alcuni componenti del gruppo arbitrale guidato da Marcenaro, che gli hanno già fruttato un’indagine della Procura federale. L’ultima trovata dopo la vittoria al Mapei Stadium: si è presentato ai microfoni di Dazn, e poi anche in conferenza stampa con tutti gli altri media, parlando sempre in portoghese. “Ringrazio il direttore (Pinto ndr) e la società che nelle ultime 24 ore mi hanno offerto sostegno - ha detto -, e quindi la stabilità emotiva di cui si necessita per svolgere questo lavoro. È stata una vittoria lottata, sofferta e meritata perché anche quando eravamo in svantaggio siamo stati migliori. Sono felice per i giocatori. Oggi parlo in portoghese perché il mio italiano non è così forbito per esprimere certi concetti, come quello sulla stabilità che è una qualità forte e necessaria per rendere al massimo livello”.

Ovviamente si tratta di una scelta precisa e polemica, trattandosi di un uomo che parla benissimo l’italiano e che il giorno della presentazione all’Inter, tanti anni fa, si presentò dicendo di non essere ‘un pirla’. “A chi si lamentava dico semplicemente che per ricevere fair play è necessario anche darlo”, ha aggiunto Mourinho riferendosi alla panchina del Sassuolo.