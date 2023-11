Coppa del mondo di sci: orari tv del gigante femminile di Soelden

Soelden, 27 ottobre 2023 - Giornata di nebbia oggi a Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach, con neve molle e la sciata in pista che è stata cancellata per preservare il manto, ma sabato 28 ottobre dovrebbe partire senza intoppi la Coppa del mondo di sci alpino. Si parte con il gigante femminile, con la pista che è stata barrata in vista dell’abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore. Si spera in una neve compatta e dura. Tutto pronto dunque per la stagione 2023/2024 che parte con sette azzurre in gara nella prima gara, con Federica Brignone e Marta Bassino che sono le carte per la vittoria, più Sofia Goggia, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Elisa Platino e Asja Zenere che cercano un risultato di prestigio. La bergamasca non ha nel gigante la sua disciplina preferita ma cerca di migliorare la sua tecnica per essere più stabile in super g e discesa.

Le parole della vigilia

C’è grande attesa in casa azzurra per il via di una stagione che non avrà né mondiali né Olimpiadi, per cui la Coppa del Mondo rappresenterà l’obiettivo principale di tutte, ma con una Mikaela Shiffrin di nuovo dominatrice e quasi impossibile da battere. L'americana sarà favorita, assieme a Sara Hector, Petra Vlhova, Lara Gut e proprio le due azzurre Bassino e Brignone. Sarà comunque importante partire bene anche nella lotta nelle varie coppe di specialità e in gigante le italiane si candidano a essere protagoniste. Le sensazioni della valdostana: “La pista sarà barrata, speriamo che ghiacci bene perché a me piace quando la pista è bella dura, a Hintertux abbiamo trovato nei giorni scorsi condizioni difficili, siamo pronte in tutti i casi - le sue parole - Negli ultimi 15 giorni sono stata fra le altre cose qualche giorno al mare, in Italia era ancora estate, ho avuto tempo di staccare e fare una buona preparazione atletica prima di venire a Soelden, cercherò di portarmi dietro le buone sensazioni vissute in Argentina”. Sofia Goggia, invece, sa di non poter puntare alla vittoria ma la prima gara stagionale gli servirà per capire a che punto è a livello tecnico: “Stamattina abbiamo provato a fare qualche curva, ma con scarsa visibilità e neve molle è sempre difficile - il suo commento - Rimango una fautrice del fatto che lavorare bene in gigante mi dia la stabilità tecnica da trasmettere nelle discipline veloci, che poi rimangono il mio obiettivo principale. L’anno scorso in gigante ho praticamente gareggiato solamente a Sestriere. Non ho aspettative in questa occasione, però è importante riabituarsi alla competizione”.

Orari tv

Il programma di sabato 28 ottobre, domenica ci saranno gli uomini, prevede la prima manche ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00 con diretta televisiva su Raisport Hd ed Eurosport, in streaming su Raiplay e Discovery Plus.

L’Italia vanta nella storia tre vittorie a Solden (Marta Bassino nel 2020 davanti a Federica Brignone, la stessa Brignone nel 2015 e Denise Karbon nel 2007).