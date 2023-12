Sci, show di Paris sulla Saslong: trionfo davanti a Kilde e Bennett

Val Gardena, 16 dicembre 2023 - L’urlo di gioia di Dominik Paris sulla ‘odiata’ Saslong. La pista gardenese non aveva mai regalato un podio di Coppa del mondo all’altoatesino, ma dopo un anno e mezzo di digiuno, ultimo successo nel marzo 2022 a Kvitfjell, Domme è tornato a trionfare. Dominio assoluto dell’azzurro che ha disputato la discesa perfetta, battendo tutti, compreso Aleksander Aamodt Kilde che pregustava il successo dopo la discesa di Marco Odermatt e James Crawford. Invece c’è stato Paris, di nuovo quello di un tempo, di nuovo aggressivo e a suo agio in velocità dopo un anno difficile in seguito ad un infortunio. E ora Domme si rilancia anche per la coppa di specialità considerando che arrivano le sue piste tra Bormio, Wengen e Kitzbuhel. Successo azzurro su Kilde e Bennett e Gardena in tripudio.

Paris perfetto: Kilde e Crawford si inchinano

Finalmente la Salslong in tutto il suo splendore, con partenza dall’inizio, tanti salti e, come sempre, la curva del Lago e il Ciaslat come settori determinanti per portare fuori velocità nell’ultima parte. Kilde è il primo a scendere tra i big con il pettorale 6 e va all’attacco, a riscattare il supergigante con una gara in progressione, non perfetta nella parte alta e nella zona del Ciaslat, ma con tanta velocità per la parte finale dalla curva della Nuccia in poi. Sembra fatta, perché tutti gli vanno dietro, partendo da Vincent Kriechmayr, vincitore ieri, Marco Odermatt, troppo diretto nella curva del Lago, e anche James Crawford che era in vantaggio di 45 centesimi dopo i primi due intermedi. E invece chi spunta? Dominik Paris, che domina con il pettorale 12 arrivando addirittura a sei decimi di vantaggio a metà pista, poi addomestica con sapienza l’insidioso Ciaslat e alla fine accelera di nuovo per vincere in 1’59”84 con 44 centesimi su Kilde ad applaudire al traguardo. E si sa che sulla Saslong può succede di tutto e Bryce Bennett, vincitore giovedì, si prende un altro podio con il terzo tempo a 60 centesimi con il pettorale 18, scalzando il canadese James Crawford quinto a 67 e preceduto anche dal francese Cyprien Sarrazin quarto a 65 con il pettorale 22. I vantaggi spiegano bene il dominio di Domme, finalmente ritrovato dopo un anno e mezzo di digiuno. La sensazione è che l’Italia abbia ritrovato un campione. In sesta piazza conferma la gara di giovedì Nils Allegre, sempre a suo agio sulla Saslong, poi settimo un buon Mattia Casse che aveva assaporato il podio assieme a Marco Odermatt a pari merito con 92 centesimi di ritardo. Mette paura Jared Goldberg, altro grande interprete della scorrevolezza, con 5 centesimi di ritardo ai primi due intermedi, ma nel finale cala e si piazza fuori dai dieci. Trionfo italiano e si spera il primo di una lunga serie nel settore velocità con Paris che ora guarda con fiducia alle altre discese simbolo della Coppa del Mondo. Domani e lunedì, invece, chiusura della tappa italiana con i due giganti sulla Gran Risa in Alta Badia.

Classifica

1 Dominik Paris 1’59”84 2 Aleksander Aamodt Kilde +0.44 3 Bryce Bennett +0.60 4 Cyprien Sarrazin +0.65 5 James Crawford +0.67 6 Nils Allegre +0.87 7 Mattia Casse +0.92 7 Marco Odermatt +0.92 9 Marco Schwarz 0.95 10 Niels Hintermann +1.13