Sci, cancellata la discesa maschile di Saalbach. Odermatt campione di specialità

Saalbach (Austria), 24 marzo 2024 - Marco Odermatt è campione nella Coppa del mondo di specialità di discesa libera maschile. Lo sciatore svizzero, che si era già aggiudicato la vittoria nella classifica generale, oggi ha festeggiato senza neppure gareggiare un altro trionfo. A Saalbach, infatti, dove era prevista l'ultima discesa libera che avrebbe deciso la graduatoria conclusiva, non si è corso. La corsa è stata rinviata per tre volte: dalle ore 11:15 per le quali era prevista inizialmente alle 12, successivamente alle 12:30, infine alle 13, salvo poi essere definitivamente cancellata. Sulla pista austriaca è caduta una copiosa nevicata nel corso della notte, che ha costretto gli organizzatori a fare i salti mortali per cercare di ripulire il tracciato in fretta e furia. I tentativi, però, sono stati vani e l'organizzazione si è ritrovata a dover cancellare l'appuntamento odierno.

Nessuna ultima chance per Sarrazin

Colui che sarà certamente più deluso dal rinvio della discesa libera odierna è Cyprien Sarrazin. Lo sciatore francese aveva rincorso Marco Odermatt per tentare di aggiudicarsi la Coppa del mondo di specialità, grazie agli ottimi risultati conquistati specialmente nella parte centrale della stagione. I punti di gap dal rivale svizzero erano 42: tanti, ma non troppi per non sperare in un possibile ribaltone proprio nell'ultimo ballo di Saalbach. Sarrazin avrebbe tentato il tutto per tutto: in caso di vittoria, gli sarebbe bastato che Odermatt si piazzasse dal quarto posto in giù per trionfare. La cancellazione della tappa ha, però, infranto anche le ultime possibili speranze per lui.

La situazione degli italiani

Resta probabilmente un po' di rammarico anche tra le fila azzurre. Dominik Paris era l'alteta più atteso tra gli italiani. L'assalto al podio era possibile per lui, che era tornato in buona forma dopo gli infortuni patiti lo scorso anno. Per l'Italia avrebbero indossato gli sci anche Mattia Casse e Guglielmo Bosca. Leggi anche: Saalbach, quinto podio in carriera per Delago