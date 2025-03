Sci, super Paris a Kvitfjell: batte Odermatt in discesa

Kvitfjell, 7 marzo 2025 – Quattro svizzeri nei primi cinque, ma ha vinto un italiano. Dominik Paris torna al successo di Coppa del mondo e trionfa nella prima libera di Kvitfjell, con una gara pressoché perfetta tanto che tutti gli elvetici si sono dovuti inchinare. Pure il cannibale Marco Odermatt, che ha chiuso secondo a oltre tre decimi davanti a Rogentin, Von Allmen e Monney, praticamente tutto il meglio della disciplina. Superlativo Paris grazie alla sua proverbiale morbidezza, utile su una neve primaverile e su una pista meno tecnica. E’ il ritorno al successo e un buon viatico per il finale di stagione e per Milano Cortina 2026.

La gara

Come per la discesa femminile, la pista di Kvitfjell è decisamente scorrevole e i trabocchetti da superare con arguzia sono il solito salto Motocross, la Boygen in compressione e la Tommy Moe, che lancia nello schuss finale dove serve uscire con grande velocità per tutto il tratto pianeggiante verso l’arrivo. Il problema della Norvegia è anche il rialzo delle temperature con neve primaverile salata dall’organizzazione. Serve morbidezza. Meglio di tutti fa Paris, che piazza tre settori su sei con il miglior tempo, soprattutto il terzo dove scava mezzo secondo su tutti i rivali ed è lì che vince la gara. Il successo è meritato per interpretazione, tattica e velocità creata, addomesticando bene le curve difficili e aprendo il gas sul piano. Vittoria in 1’44”67, togliendo due secondi ai tempi delle prove, con 32 centesimi di vantaggio su Marco Odermatt, che ha accelerato sulla Boygen e sulla Tommy Moe ma non è stato sufficiente. Terzo si è piazzato il connazionale Stefan Rogentin a 63 centesmi, davanti a Franjo Von Allmen, che ha passato un brivido lungo la schiena per un salto iniziale salvato in extremis. Un errore che lo ha privato di un piazzamento migliore. A completare il quartetto svizzero il solito Alexis Monney quinto a 89 centesimi. Poi, distacchi oltre il secondo con Sejersted a 1”05, Bennett a 1”06, Allegre a 1”07, Babinsky a 1”11 e Cochran Siegle a 1”22. Per effetto di questi risultati, Odermatt consolida la vetta della classifica di specialità con 525 punti davanti a Franjo Von Allmen con 422, mentre Dominik Paris risale in settima piazza a 222. In classifica generale dominio di Odermatt con 1386 punti davanti ai 946 di Henrik Kristoffersen. Sabato discesa bis.

Classifica discesa Kvitfjell

1 Dominik Paris 1’44”67 2 Marco Odermatt +0.32 3 Stefan Rogentin +0.63 4 Franjo Von Allmen +0.83 5 Alexis Monney +0.89 6 Adrian Smiseth Sejersted +1.05 7 Bryce Bennett +1.06 8 Nils Allegre +1.07 9 Stefan Babinsky +1.11 10 Ryan Cochran Siegle +1.22