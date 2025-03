Il gigante di Are in tv: Brignone contro Gut Behrami. Favorite e orari della gara di Coppa del mondo di sci

Roma, 6 marzo 2025 – Federica Brignone contro Lara Gut Behrami. Altro atto. Dopo Sestriere e Kvitfjell, dove Fede ha messo in riga l’elvetica, si arriva a Are in Svezia dove le due pretendenti alla Coppa del mondo si sfideranno in gigante. Gut Behrami ha ammesso recentemente di aver commesso qualche errore di troppo ed è infastidita, per cui vorrà mandare un chiaro segnale in vista del finale di stagione che la vede in ritardo di 251 punti dalla tigre di La Salle, ora in testa alla classifica con margine. Dall’altra parte c’è il momento d’oro di Fede, capace di andare fortissimo su tre discipline e senza errori dopo gli zero di inizio stagione in gigante, e la possibilità incredibile di vincere quattro sfere di cristallo (oltre a quella generale pure le coppette di specialità).

Le favorite

Stagionale fenomenale per Fede Brignone che sta battendo tutti i record di longevità. Mai in una singola stagione ha vinto così tanto e tutto si traduce in 251 punti di vantaggio su Lara Gut Behrami, mentre al terzo posto c’è Sofia Goggia, distanziata di 228 punti dall’elvetica e desiderosa di ottenere il suo personale record di punti in stagione. Brignone, però, potrebbe anche vincere la Coppa di specialità dato che insegue Alice Robinson a soli quaranta punti di distanza (440 a 400). Infatti, la tigre tra i pali larghi o è uscita (tre volte) o ha vinto (quattro volte). Per quanto riguarda le favorite del gigante di Are bisogna proprio partire dall’azzurra, che ha vinto nel 2024 e ha chiuso seconda nel 2023, ma in passato ha conquistato solo piazzamenti in top ten dal 2009 a oggi a parte una uscita nel 2022. Lara Gut Behrami, invece, non ha mai vinto in gigante in Svezia e ha fatto podio solo nel 2024 e nel 2014, mettendoci nel mezzo un ventunesimo, un tredicesimo, un nono e un altro ventunesimo posto.

Attenzione anche alla padrona di casa Sara Hector, in piena sintonia con la neve di Are visti i tre podi negli ultimi due anni (prima, seconda e terza). L’altra grande protagonista è Alice Robinson, che però a Are ha sempre faticato con due uscite, un settimo e un diciassettesimo posto. Tra le outsider citiamo Stjernesund, Colturi, Ljutic e Moltzan.

Sofia Goggia vuole confermare i progressi in gigante e punta al podio nella sua duecentesima gara della carriera, mentre Marta Bassino ha assolutamente bisogno di punti importanti per stare nelle prime 25 della classifica che accederanno alle finali di Sun Valley.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Are in Svezia, valevole per la Coppa del mondo femminile, si disputa sabato 8 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Leggi anche - Sci, super Paris a Kvitfjell: batte Odermatt in discesa