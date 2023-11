Coppa del Mondo di sci, a Zermatt ancora clima difficile: a rischio la seconda discesa. Gli orari tv

Zermatt, 11 novembre 2023 – Il meteo non da tregua agli organizzatori che mette a repentaglio anche la seconda giornata di gare nello Speed Opening di Coppa del mondo di sci. Nevicherà tutta notte e il vento si farà sentire, quindi sono forti le possibilità che non si gareggi. Al via, in teoria, il braccio di ferro tra Marco Odermatt e Aleksander Kilde, ma attenti a quei due incomodi che rispondono ai nomi di James Crawford e Vincent Kriechmayr.

I favoriti della vigilia

Con la gara cancellata al sabato e le previsioni per domenica che non promettono nulla di buono, resta alquanto improbabile la possibilità di una discesa come anche dichiarato dal direttore di gara Markus Waldner: “Ce la metteremo tutta ma le condizioni saranno peggiori e le possibilità che si gareggi sono minime”. La situazione è dunque critica quindi non è chiaro se si gareggerà nella giornata di domani con possibilità pari al 95% di annullamento della discesa.

Di fatto i favoriti sono di per sé il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt pronti all’ennesima sfida sulla velocità e di sicuro faranno faville, tempo permettendo. Gli outsider sono il canadese James Crawford capace di tenere il piede sull’acceleratore, Vincent Kriechmayr, chiamato a fare l’asso in casa Austria con i suoi 14 podi nella specialità e forte del secondo posto in classifica lo scorso anno. I vicini di casa potranno comunque avere anche la carta Daniel Hemetsberger che ha il peso di sostituire il ritirato Mayer e poi ci sarà Marco Schwarz che ha già dimostrato di fare qualcosa di buono.

Saranno della partita anche Mattia Casse e Dominik Paris, il primo per una conferma di ciò che ha fatto lo scorso anno, il secondo per riscattarsi dopo una stagione sottotono.

Per la Francia sarà Adrien Theaux a provarci mentre altri buoni sciatori possono puntare al podio come Cochran-Siegle e Niels Hintermann, con il nostro Florian Schieder che può puntare ai quindici della classifica.

L’incertezza sulle condizioni meteo rende comunque difficile un pronostico sul vincitore in quanto gli atleti potrebbero gareggiare in condizioni complicate e alquanto avverse. Sta di fatto che la decisione verrà presa in mattinata con tutte le precauzioni del caso e con la speranza di salvare almeno una delle due discese.

Dove vedere la gara

L’evento si potrà vedere in chiaro su Rai Due alle ore 11.15 e in streaming sull’apposito sito di Raiplay. A pagamento su Discovery+ ed Eurosport 1 dalle ore 11.15 , orario che equivale anche per la piattaforma streaming Now.