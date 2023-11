Sci, discesa di Cervinia cancellata: ecco cosa è successo

Cervinia, 11 novembre 2023 - Non c’è pace per lo Speed Opening di Zermatt-Cervinia, prima discesa transfrontaliera della storia. Se l’anno scorso le quattro discese libere, due maschili e due femminili, erano state cancellate per le alte temperature, e quindi per lo scarso innevamento, stavolta è successo sostanzialmente il contrario. Una nevicata abbondante nella notte, unita al vento, ha costretto gli organizzatori a cancellare la prima discesa libera prevista per oggi, sabato 11 novembre, tentando di disputare quella prevista per domani.

Niente Speed Opening: c’è il rischio

Già gli ultimi giorni erano stati critici sulle Alpi con la sola prova di mercoledì disputata, mentre quelle di giovedì e venerdì erano state cancellate per maltempo. Il meteo sembrava fornire una tregua per la giornata di sabato, una piccola finestra utile per svolgere la prima discesa libera a metà tra due stati della storia, ma la nevicata della notte, proseguita anche nelle prime ore del mattino, ha reso impraticabile la pista e gli organizzatori hanno dovuto prendere l’inevitabile decisione di cancellare la prima delle due discese bere in programma. Niente libera del sabato dunque, ma anche quella fissata per domani è forte rischio perché le previsioni non promettono miglioramenti e nel tardo pomeriggio di oggi sarà una presa una decisione. Non trova pace dunque lo Speed Opening, evento molto atteso e storico, che già l’anno scorso venne totalmente cancellato per le alte temperature di ottobre che non avevano permesso un innevamento utile a garantire la sicurezza degli sciatori. In caso di rinvio anche della gara di domani si cercherà di trovare una data per recuperare le due discese, in un calendario fitto e che già settimana prossima, meteo permettendo, avrà in agenda lo Speed Opening femminile con Sofia Goggia grande attesa in gara. Sempre Cervinia sarà teatro della competizione, sperando che le perturbazioni che tanno giungendo da nord forniscano una tregua. Per quanto riguarda i maschi, nell’unica prova disputata mercoledì c’era stato il primo tempo dell’austriaco Striedinger davanti all’azzurro Alliod e allo svizzero Hintermann, quinto l’altro italiano Florian Schieder. Ovviamente, le punte di diamante azzurre sono Dominik Paris e Mattia Casse che sperano in buone condizioni domenica per poter gareggiare nella prima discesa libera stagionale.