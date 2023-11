Slalom speciale Levi, Coppa del Mondo di sci: trionfa Vlhova, Shiffrin è solo quarta

Levi, 11 novembre 2023 – È Petra Vlhova la nuova regina di Levi. Sulla Black finlandese la slovacca ha conquistato la sesta vittoria eguagliando Mikaela Shiffrin, un’altra regina di Levi, dominando il primo slalom speciale della stagione di Coppa del Mondo. Vlhova ha messo le cose in chiaro fin dalla prima manche e aumentato abbondantemente il distacco nella seconda. A completare il podio Lena Duerr dalla Germania, ma staccata di 1”41, e l’austriaca Katharina Liensberger, tornata ad alti livelli dopo un periodo difficile. Solo quarta Mikaela Shiffrin che ha pagato a caro prezzo il muro della seconda manche. Tra le italiane si salva Martian Peterlini diciassettesima.

Vlhova subito

Nella prima manche una straordinaria Petra Vlhova aveva già chiarito le cose trovando il primo tempo con due grandi settori iniziali e un vantaggio finale di 18 centesimi sulla tedesca Lena Duerr e ben 42 su Mikaela Shiffrin, meno efficace della slovacca nella zona centrale della Black Levi. Tutte le altre hanno pagato gap oltre al secondo, con l’austriaca Liensberger prima inseguitrice a 1”02, davanti alla connazionale Huber a 1”25, alla svedese Sara Hector a 1”43, alla norvegese Tviberg a 1”44 e alla giovane croata Ljutic a 1”48. Male invece alcune big come Paula Moltzan solo dodicesima a 1”96 subito dietro Katharina Truppe, undicesima a 1”80, ancora peggio Wendy Holdener, diciassettesima a 2”08, Leona Popovic ventunesima a 2”36 e Anna Swenn Larsson, addirittura ventisettesima a 2”84. Poche cose anche dalle italiane, che confermano la difficoltà nella disciplina più tecnica, con Lara Della Mea venticinquesima a 2”83 e Martina Peterlini ventinovesima a 2”85 come uniche qualificate della batteria azzurra.

Il dominio slovacco

Nella seconda manche c’è stata una buona rimonta di Martina Peterlini, che ha sfruttato la seconda discesa, per risalire fino alla posizione numero diciassette con dodici posizioni recuperate. Stecca ancora Wendy Holdener che risale sì ma resta fuori dalle dieci in dodicesima piazza. Nella top ten prova Sara Hector a guastare la festa ma si ferma in quinta posizione davanti a una ottima Ali Nullmeyer che recupera ben quattordici posizioni. Nella lotta al podio sottotono Mikaela Shiffrin, forse limitata dalla botta al ginocchio rimediata settimana scorsa, che non trova il ritmo sul muro dove lascia ben sette decimi fatali a rimanere fuori dal podio. Alla fine l’americana è quarta a 1”70 dalla vetta. Buone cose da Katharina Liensberger, di nuovo sul podio e terza a 1”55, dietro a Lena Duerr seconda a 1”41. A dominare Petra Vlhova che ha chiuso con il miglior tempo di manche sia nella prima che nella seconda frazione lasciando le briciole alle rivali e prendendosi il primo pettorale rosso della stagione. Sesta vittoria a Levi per la slovacca che domani, nello slalom bis, cercherà di ripetersi, ma siamo sicuri che Mikaela Shiffrin avrà intenzioni bellicose. In casa Italia, oltre al diciassettesimo posto di Peterlini si registra il ventiseiesimo di Lara Della Mea staccata di 5”42.