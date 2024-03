Finali Saalbach, gigante maschile: favoriti e orari tv

Bologna, 15 marzo 2024 - Non c’è molto da dire sullo slalom gigante, oppure sì perché Marco Odermatt sta battendo tutti i record e i risultati in stagione dicono nove vittorie su nove. Vuole fare en plein come i campionissimi, ovvero vincere tutte le gare della stessa disciplina in stagione e il gigante di Saalbach di sabato 16 marzo è l’ultimo in programma. Pensare che Odermatt possa raggiungere i 1000 punti con una sola disciplina rende bene l’idea del dominio totale dello svizzero nella Coppa del mondo 2023/2024. Nessuno è riuscito a contrastarlo e solo nelle tappe nordamericane ha lasciato aperta una porcina, prontamente chiusa con seconde manche superlative. In gara sabato i migliori 25 della disciplina, di cui i primi 15 andranno a punti e con quattro italiani in pista.

I favoriti

Si potrebbe usare il singolare. Il favorito è uno solo e corrisponde al nome di Marco Odermatt. Basta guardare i numeri, con nove successi su nove gare in stagione, 900 punti in classifica di specialità e un vantaggio enorme sul secondo, che è il croato Filip Zubcic a 370 punti. Già con questi dati è lecito pensare che Odermatt riuscirà a portare a termine la missione di vincere tutte le gare della disciplina e lo sci alpino rischia di essere cannibalizzato per molti anni. Oltre al croato, proveranno a dargli fastidio i norvegesi Henrik Kristoffersen, Aleksander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, tutti candidati credibili. La compagine elvetica, oltre Odermatt, può schierare anche i concreti Loic Meillard e Thomas Tumler, ma anche Gino Caviezel ha chance di buon risultato. Outsider Zan Kranjec, River Radamus e Manuel Feller, senza Schwarz la miglior carta austriaca assieme a Stefan Brennsteiner. Per l’Italia sono quattro gli sciatori che si sono qualificati tra i primi 25 della specialità. Il migliore in stagione è stato Alex Vinatzer, dodicesimo, ma nelle ultime gare si registra un Luca De Aliprandini di nuovo convincente e pronto per un altro piazzamento in top ten. Ci si attende una reazione invece da Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, ventiquattresimo e venticinquesimo della classifica di specialità.

Dove vederlo in tv

L’ultimo slalom gigante della stagione maschile di Coppa del mondo si disputa sabato 16 marzo a Saalbach con prima manche alle 9 e seconda manche alle 12. Prevista doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay.

