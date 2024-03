Finali sci a Saalbach, Odermatt prova a vincere anche la coppa di SuperG: ostacolo Kriechmayr. Gli orari tv

Saalbach, 21 marzo 2024 - In attesa del duello in discesa libera con Cyprien Sarrazin, Marco Odermatt scalderà i motori venerdì nell’ultimo super gigante della stagione di Coppa del mondo a Saalbach. Il cannibale svizzero, che ha da tempo vinto la coppa del mondo generale e quella di gigante, è primo anche in super g e arriva all’ultima gara con un margine rassicurante su Vincent Kriechmayr, il più ravvicinato inseguitore e l’unico ancora in lizza per la sfera di cristallo. Odermatt, dopo sei gare su sette, comanda con 450 punti, davanti ai 369 di Kriechmayr e i 251 di Raphael Haaser, mentre in quarta posizione c’è il migliore azzurro che è Guglielmo Bosca con 204.

La situazione in classifica e i favoriti

Marco Odermatt si appresta dunque a vincere un’altra coppa di specialità, ma avrà ancora del lavoro da fare venerdì nell’ultimo supergigante della stagione. Il suo margine su Vincent Kriechmayr è di 81 punti e con 100 punti a vittoria l’austriaco ha matematicamente una possibilità. Sarà difficile, ma ci può provare. Di fatto gli serve una vittoria e prendere 100 punti in classifica e sperare che Odermatt si piazzi dal quattordicesimo posto in giù. Considerando la forza dell’elvetico è una missione difficile, per cui Kriechmayr deve sperare in un errore o in una uscita di Odermatt esattamente come successo settimana scorsa in gigante, quando la striscia di vittorie consecutive si è fermata a dodici a causa di una scivolata nella seconda manche. Per un successo di tappa ovviamente ci proveranno gli italiani, soprattutto con Guglielmo Bosca che cercherà di salire sul podio della coppa di specialità avendo 47 punti di ritardo dall’austriaco Raphael Haaser. In gara ci saranno anche Dominik Paris e Mattia Casse che possono puntare a un buon piazzamento. Per l’Italia anche Max Perathoner che è iscritto di diritto grazie al titolo mondiale juniores. Possibili protagonisti della gara possono essere Cyprien Sarrazin, di rientro da un infortunio al polpaccio, Loic Meillard, Nils Allegre, Jeffrey Read, Stefan Rogentin, Franjo Von Allmen, Cameron Alexander e Justin Murisier.

I pettorali di partenza

1 Caviezel

2 Goldberg

3 Babinsky

4 Meillard

5 Boisset

6 Rogentin

7 Read

8 Sarrazin

9 Allegre

10 Von Allmen

11 Haaser

12 Bosca

13 Paris

14 Kriechmayr

15 Odermatt

16 Alexander

17 Casse

18 Murisier

19 Crawford

20 Cochran Siegle

21 Feurstein

22 Danklmaier

23 Perathoner

Dove vederlo in tv

Il supergigante di Saalbach si disputa venerdì 22 marzo con orario di partenza alle 11.30. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due a partire dalle 11.25 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discoveru Plus e Dazn.

