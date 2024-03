Finali Sci, SuperG a Saalbach: Brignone e Huetter a caccia di Gut. Favorite e orari tv

Saalbach, 21 marzo 2024 – Temperature elevate in Austria ma si prova a disputare le ultime gare veloci della stagione e chiudere degnamente una tormentata, a livello di meteo, Coppa del mondo di sci alpino. Cancellate le seconde prove di discesa per non rovinare il manto, nella giornata di venerdì 22 marzo si disputeranno i due super g, femminile e maschile, che andranno a chiudere la stagione della specialità. Tra le ragazze c’è in ballo la sfera di cristallo, dato che il pettorale rosso appartiene ora a Lara Gut Behrami, che ha un vantaggio di 69 punti su Cornelia Huetter e 74 su Federica Brignone. Serve un mezzo miracolo, ma c’è ancora la possibilità per entrambe di giocarsi il successo finale al cospetto di una Gut che ha già vinto la coppa del mondo generale e quella di gigante.

La situazione in classifica

A differenza del gigante, dove Brignone avrebbe dovuto vincere e sperare che Gut finisse fuori dalla zona punti, in super g qualche piccola possibilità in più c’è. Va ricordato innanzitutto che solo le prime quindici andranno a punti e sia Huetter che Brignone hanno ancora una possibilità. Ovviamente serve una vittoria, 100 punti. Per quanto riguarda Huetter, che è seconda, con un successo dovrebbe sperare in un piazzamento di Gut dal nono posto in giù, in quel caso l’elvetica prenderebbe 29 punti, perdendone 71 dall’austriaca che è dietro in classifica di 69. Nel caso di Brignone, invece, serve la vittoria e un piazzamento di Gut dal decimo in giù. Difficile, ma non impossibile.

Le favorite

Chiaramente, le tre candidate alla sfera di cristallo faranno di tutto per giocarsi le ultime carte, quindi Brignone e Huetter attaccheranno per cercare di vincere, mentre Gut dovrà difendere il vantaggio. Se nel gigante l’elvetica è scesa solo per arrivare al traguardo tra le prime quindici, andando molto piano, in super g dovrà fare qualcosa di più per non perdere il margine accumulato gestendo troppo la contesa. Di sicuro eviterà rischi inutili. Attenzione alle outsider, soprattutto le austriache che potrebbero giocare a favore di Huetter inserendosi nelle posizioni di vertice con Venier e Puchner sempre temibili. L’Italia può giocare la carta Marta Bassino, pure lei potrebbe stare davanti a Gut, ma anche quelle Pirovano e Melesi. Nella lotta alla vittoria attenzione a Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel, senza dimenticare Michelle Gisin, Romane Miradoli e Alice Robinson.

I pettorali di partenza

1 Melesi

2 Gauche

3 Pirovano

4 Weidle

5 Macuga

6 Puchner

7 Bassino

8 Ledecka

9 Gut Behrami

10 Miradoli

11 Huetter

12 Lie

13 Venier

14 Mowinckel

15 Brignone

16 Ager

17 Robinson

18 Raedler

19 Muzaferija

20 Gisin

21 Suter

Dove vederlo in tv

Il SuperG conclusivo della stagione di Coppa del Mondo di Saalbach avrà luogo venerdì 22 marzo con orario di partenza alle 10. Diretta su Rai Due a partire dalle 9.50 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti.

Leggi anche - Goggia torna a parlare: "L'infortunio più duro. Mi sono fatta forza pensando a Gaza"