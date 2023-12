Flora Tabanelli fa un salto nella storia: terza in Coppa del Mondo a Pechino

Roma, 2 dicembre 2023 – C’è un’azzurra che tocca il cielo e a 16 anni è già più di una promessa. Flora Tabanelli fa un salto nella storia e sale sul podio di Coppa del Mondo a Pechino nel Big Air, specialità ‘acrobatica’ dello sci.

Per lei è seconda gara di Coppa in carriera nella specialità: meritatissimo il terzo posto agguantato nella notte italiana con 160,75 punti. Vincitrice la svizzera Mathilde Gremaud (175,50) davanti all'inglese Kirsty Muir (167,25).

Quello dell'atleta modenese cresciuta sulle nevi trentine della Val di Fassa è un risultato storico per il movimento italiano: erano quattro anni che l'Italia non saliva sul podio in questa specialità (Silvia Bertagna nel dicembre 2019) che sarà olimpica anche a Milano Cortina.

Flora Tabanelli nell'estate scorsa aveva conquistato il titolo iridato juniores nella specialità e l'argento nello slopestyle. Per appena 25 centesimi di punto la famiglia Tabanelli non ha potuto festeggiare il podio di Miro, scivolato al quarto posto nella terza manche dopo aver sognato quello che sarebbe stato anche per lui il primo podio in carriera.