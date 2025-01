Sci, Odermatt show nel gigante di Adelboden. De Aliprandini splendido terzo

Adelboden (Svizzera), 12 gennaio 2025 - Ad Adelboden fa festa la Svizzera, che nello slalom gigante di casa mette a referto una doppietta grazie a Marco Odermatt, al quarto successo di fila a queste latitudini, e Loic Meillard: il primo scrive un 2:27.55 e il secondo dei due elvetici, nonostante il primo posto del mattino, chiude dietro di 20 centesimi. Sul podio c'è però anche l'azzurro, colore difeso con onore da Luca De Aliprandini, solo 12esimo nella prima manche, con tanto di grave errore che mette a rischio l'intera prova, ma poi autore del miglior tempo nel pomeriggio: per lui il terzo podio assoluto in Coppa del Mondo. Restando in casa Italia, Filippo Della Vite è 11esimo e Alex Vinatzer chiude 18esimo, con Giovanni Borsotti invece fuori causa: qualcosa si muove a livello maschile nelle discipline tecniche dopo la crisi di inizio stagione.

Prima manche

La prima manche premia Loic Meillard (Svizzera), che scende in 1:15.15: sul podio virtuale di metà gara ci sono, alle sue spalle, Henrik Kristoffersen (Norvegia) e Marco Odermatt (Svizzera), attardati rispettivamente di 27 e 34 centesimi. Il miglior italiano è Luca De Aliprandini, 12esimo: accedono al secondo atto anche Filippo Della Vite, 15esimo, Alex Vinatzer, 18esimo, e Giovanni Borsotti, 27esimo. Niente da fare invece per Simon Talacci e Giovanni Franzoni, che vanno fuori così come, ed è una sorpresa, Lucas Pinheiro Braathen (Brasile).

Seconda manche

Giovanni Borsotti va subito fuori a causa di un dosso dopo una curva nel primo settore. Il primo tempo di riferimento diventa quello di Manuel Feller (Austria), che scende in 2:30.49. Al comando va poi River Radamus (Stati Uniti) grazie al su 2:29.93, mentre Alex Vinatzer chiude in 2:30.90: un tempo piuttosto deludente. Il nuovo riferimento diventano Luca Aerni (Svizzera) e il suo 2:29.41, peggiorato di 53 centesimi da Filippo Della Vite. Luca De Aliprandini vola al comando con un 2:28.24, migliorato dal 2:27.55 di Marco Odermatt (Svizzera). Henrik Kristoffersen (Norvegia) va fuori dopo un rimbalzo e ciò dà la matematica del podio, il terzo in carriera, all'azzurro. I giochi per la vittoria sono nelle mani di Loic Meillard (Svizzera), che invece per 20 centesimi è costretto ad accontentarsi del secondo posto. Vince Odermatt, nel tripudio locale per la doppietta svizzera, ma a far festa è anche De Aliprandini.

Classifica slalom gigante di Adelboden

1) Marco Odermatt (SUI) in 2:27.55 2) Loic Meillard (SUI) +0.20 3) Luca De Aliprandini (ITA) +0.69 4) Thomas Tumler (SUI) +1.14 5) Filip Zubcic (CRO) +1.46 6) Timon Haugan (NOR) +1.73 7) Luca Aerni (SUI) +1.86 8) Joan Verdu (AND) +2.12 9) Marco Schwarz (AUT) +2.13 10) River Radamus (USA) +2.38

Classifica Coppa del Mondo di slalom gigante

1) Marco Odermatt (SUI) 300 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 199 3) Alexander Steen Olsen (NOR) 189 4) Zan Kranjec (SLO) 186 5) Luca De Aliprandini (ITA) 178

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 730 2) Henrik Kristoffersen (NOR) 574 3) Loic Meillard (SUI) 474 4) Atle Lie McGrath (NOR) 382 5) Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 370