Sci, Macuga vince a sorpresa il SuperG di St. Anton. Brignone terza e leader

St. Anton, 12 gennaio 2025 – Non riesce il back to back a Federica Brignone, ma la spedizione azzurra a Sankt Anton si chiude con un altro podio. La tigre di La Salle culla la vittoria a lungo nel super g di Sankt Anton, ma Venier, e soprattutto Macuga, la sopravanzano, sfruttando un errore di Fede prima dell’Eisfall. E’ comunque un buon terzo posto per la classifica generale. Vince l’americana, nettamente e dominando, mentre Goggia esce a metà tracciato confermando il weekend no. Bene anche Lindsey Vonn che assapora il podio per tre intermedi ma perde troppo nel finale e alla fine è quarta.

La gara

Condizioni di neve migliori rispetto alla discesa, manto più compatto, ma comunque sconnesso e con sci che sbattono. Fondamentale sciare in attacco, con fiducia, ma senza esagerare nelle pressioni in curva. Punti chiave, come sempre a St. Anton, l’Eisfall e la Wasserschloss. Ed è lì che Lauren Macuga vince la gara, con grande tecnica e coraggio, ma sfruttando anche l’uscita del sole a metà gara che ha favorito la sua visibilità. L’americana ha messo in pista il meglio possibile su una pista difficile, dove la perfezione non era raggiungibile e serviva fare bene i punti chiave. Successo meritato in 1’17”51, davanti a una ottima Stephanie Venier, tornata competitiva e convincente, ma staccata di 68 centesimi, a testimoniare la grande velocità fatta da Macuga. Federica Brignone ha accarezzato la vittoria per diversi pettorali, ma un errore importante prima dell’Eisfall le ha tolto decimi importanti e alla fine si è dovuta accontentare della terza piazza con altri punti utili per la generale, che ora la vede in testa. Nulla da fare, invece, per Sofia Goggia. La bergamasca, come ieri, è parsa instabile e poco solida sugli sci e una rotazione nel finale l’ha fatta uscire. C’è da lavorare tecnicamente per Sofia, soprattutto su piste più sconnesse. A preoccupare le tre sul podio ci ha poi pensato Lindsey Vonn con il pettorale trentuno. La statunitense ha fatto tre settori da manuale, ma un paio di spanciate di troppo sui curvoni finali l’hanno fatta scendere in quarta posizione a 1”24, dietro a Brignone che ha preso 92 centesimi. Non bene Lara Gut Behrami. La quinta piazza non è male ma la sciata, con troppi errori, non l’avrà resa contenta. A completare la top ten Weidle, Lie, Suter, Blanc e Haaser. Per effetto di questi risultati, Fede Brignone sale in testa alla classifica generale con 479 punti davanti a Ljutic con 456 e Hector con 447. C'è una italiana in testa, ed è una tigre.

Classifica super g Sankt Anton

1 Macuga ‘117”51 2 Venier +0.68 3 Brignone +0.92 4 Vonn +1.26 5 Gut Behrami +1.26 6 Weidle +1.27 7 Lie +1.65 8 Suter +1.76 9 Blanc +1.80 9 Haaser +1.80