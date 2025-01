Gigante femminile oggi, delusione Brignone a Kronplatz. Vince Robinson

Kronplatz, 21 gennaio 2025 – Quella che poteva essere una grande festa si è trasformata in una cocente delusione. Federica Brignone ha lasciato sul piatto 100 punti importantissimi nel gigante di Coppa del mondo di Kronplatz, uscendo nella seconda manche dopo il miglior tempo a metà gara e consegnando la vittoria ad Alice Robinson, bravissima soprattutto sul muro. Fatale per Fede un dosso in una porta a sinistra malevola, dove è uscita anche Sara Hector, così Gut Behrami, seconda alla fine, si riavvicina in classifica generale. Fuori anche Sofia Goggia nella prima manche. A podio Paula Moltzan mentre Bassino ha rinunciato causa influenza.

Brignone prima, poi l'uscita

Prima manche molto equilibrata, ma la differenza è stata fatta sul muro, dove le proverbiali accelerazioni di Brignone sono servite per ottenere il miglior tempo, seppur con un vantaggio esiguo su Gut Behrami, seconda a 19 centesimi, ed Hector, terza a 27 centesimi. Tutte molto vicine in top ten con Stjernesund a 42 centesimi, Robinson a 49, Grenier a 51 e Rast a 57: in pratica le prime sette sono rimaste in gioco per la vittoria. Un po’ più staccate le altre, a partire da Colturi a 96 centesimi e Richardson a 1”02. Delusione invece per Sofia Goggia, la sua gara è durata poche porte per una inclinazione nella prima parte che l’ha portata fuori pista. Non è partita causa influenza Marta Bassino e così le altre italiane qualificate sono state Zenere in ventesima posizione, Della Mea in ventiduesima e Ilaria Ghisalberti in ventiseiesima.

Nella seconda il tracciato è un po’ più tortuoso, soprattutto sulle porte che immettono nel muro, per cui serve ritmo, tempismo e velocità. Interpreta bene Lara Della Mea, finalmente convincente, con una buona progressione dalla ventiduesima all’undicesima posizione. L’Italia, però, vive una delusione cocente perché Brignone commette un errore sul primo dosso e getta alle ortiche un podio importante per la generale. La valdostana aveva da amministrare mezzo secondo di vantaggio, ma quella porta verso sinistra ha fatto dannare tante e pure lei è finita in trappola. E allora la vittoria è di Alice Robinson, che non vinceva da quattro anni, in triondo con il tempo di 1’55”28, con 56 centesimi su Lara Gut Behrami, che prende 80 punti importanti in classifica, e Paula Moltzan, terza a 94 centesimi. Appena fuori dal podio una costante Lara Colturi a 1”22 e una positiva Zrina Ljutic a 1”32. Lascia sul piatto punti pure Sara Hector, uscita sul dosso Brignone. Non ne approfitta nemmeno Camille Rast, incerta e nona con 1”75 di ritardo. Così, la miglior italiana è stata Della Mea, appunto undicesima, con Ghisalberti ventitreesima e Zenere ventiquattresima. L’uscita di Brignone pesa sulla classifica. Comanda l’azzurra con 639, ma Gut si è avvicinata a 584 e anche Rast è risalita in terza piazza a 562, con Hector quarta a 507. Ora Garmisch con discesa e super g sabato e domenica.

Classifica gigante Kronplatz