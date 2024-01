Gigante femminile oggi, Gut domina a Plan de Corones. Goggia quinta, Brignone sesta

Kronplatz, 30 gennaio 2024 - L’Erta di Kronplatz parla svizzero. Netto trionfo nel gigante femminile di oggi da parte di Lara Gut Behrami, che ha conquistato la sua vittoria numero 44 nella Coppa del mondo di sci. Raggiunta Anja Paerson, grazie a due manche assolutamente superlative e che non hanno dato scampo alle rivali, con Alice Robinson e Sara Hector seconde a pari merito ma staccate di oltre un secondo. Italia buona complessivamente ma senza acuto con Sofia Goggia quinta e Federica Brignone sesta. Per Sofia è comunque il migliori risultato in gigante dal 2018.

La gara: Gut dominante

Nella prima manche si è instaurato il dominio di Lara Gut Behrami, scesa con il pettorale cinque e la più veloce con margine netto su Alice Robinson, seconda a 59 centesimi, e Sara Hector, terza a 68. Tracciatura meno angolata e più filante, con l’Italia che ha vissuto una manche in chiaro scuro, perché Brignone ha ceduto nella seconda parte di tracciato e ha chiuso in quinta posizione a 84 centesimi, dietro Raghnild Mowinckel quarta a 77, mentre Marta Bassino ha pagato molto nell’ultimo settore con il sesto tempo totale a 1”32. Bene invece Sofia Goggia, scesa con il quattordici, capace di inserirsi in ottava posizione a 1”42, risultando di fatto tra le migliori dopo il pettorale 10. Tra le altre azzurre, buona prima manche di Roberta Melesi in diciassettesima posizione a 1”86. Qualificate alla seconda anche Asja Zenere ventiquattresima a 2”16 ed Elisa Platino ventottesima a 2”40. Tracciato con maggiori angoli nella seconda manche, Erta difficile, per segni sulla pista, quasi tutta al sole, e ingresso molto arzigogolato sul muro finale. Nulla di problematico per l’elvetica Lara Gut che ha dominato anche la seconda manche, chiudendo con oltre un secondo di vantaggio per la sua vittoria vittoria numero 44 in Coppa del Mondo. Gut fa un solo boccone delle avversarie e batte di 1”09 Alice Robinson, seconda a pari merito con Sara Hector, con Ragnhild Mowinckel di poco fuori dal podio quarta a 1”23. In casa Italia, un po’ a sorpresa, è stata Sofia Goggia la migliore con il quinto posto a 1”39, dal 2018 non otteneva questo piazzamento in gigante, di poco davanti a Federica Brignone, sesta a 1”45. Complessivamente buona, pur senza il podio, la gara delle italiane con Marta Bassino decima a 2”36 e Roberta Melesi quattordicesima a 2”68. La vittoria di Gut vale l’aggancio ad Anja Paerson a quota 44 vittorie, ma soprattutto la fuga nella coppa di gigante con 585 punti davanti ai 500 di Federica Brignone e i 452 di Sara Hector. Nella generale, Gut sfrutta l'assenza di Shiffrin e si avvicina a quota 1014, 195 punti i meno dell'americana. Ora weekend di riposo con la totale cancellazione della tappa di Garmisch: si riparte da Soldeu il 10 e l'11 febbraio.

Classifica gigante Krontplatz

1 Gut Behrami 2'00"64

2 Hector +1.09

2 Robinson +1.09

4 Mowinckel +1.23

5 Goggia +1.39

6 Brignone +1.45

7 Ljutic +1.93

8 Rast +1.96

9 Scheib +2.04

10 Bassino +2.36