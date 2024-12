Gigante femminile di Semmering oggi: capolavoro Brignone. Bassino è settima

Semmering (Austria), 28 dicembre 2024 – Dalla delusione per aver portato solo due azzurre alla seconda manche alla gioia per l'esito della stessa: Federica Brignone, prima al mattino, si conferma nel pomeriggio e, con un tempo di 2:04.14, va a vincere il gigante di Semmering, località dove curisosamente non era mai salita sul podio. Podio, oggi, completato da Sara Hector e Alice Robinson, indietro rispettivamente di 57 e 90 centesimi: finisce invece addirittura nona Lara Gut-Behrami, che si aggancia a una porta nella seconda manche dilapitando il secondo posto del mattino, mentre l'altra italiana, Marta Bassino, è settima. Davanti c'è Brignone ed è un davanti totale: la valdostana, infatti, ora guida sia la classifica di specialità sia quella generale.

Prima manche

Il miglior tempo parziale è quello di Federica Brignone (Italia), che scende in 1:02.28: Lara Gut-Behrami (Svizzera) e Sara Hector (Svezia) completano il podio a metà gara con un ritardo rispettivamente di 15 e 24 centesimi. Marta Bassino (Italia) è settima con un gap dalla compagna di squadra di 86 centesimi ed è di fatto la seconda e ultima azzurra qualificata al secondo. Restano infatti fuori Ilaria Ghisalberti, 32esima, Lara Della Mea, 35esima, Asja Zenere, 41esima, Giorgia Collomb, 43esima, Roberta Melesi, 47esima ed Elisa Platino, 50esima.

Seconda manche

Sulla hot seat si siede Lena Duerr (Germania), con il suo 2:06.31, tempo abbassato di 29 centesimi da Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia). Il nuovo miglior tempo diventa il 2:05.71 di Maryna Gasienica-Daniel (Polonia): Julia Scheib (Austria) invece scende in 2:04.44. Marta Bassino (Italia) fa subito un errore, agganciandosi a una porta, e comincia man mano a dilapidare gli 84 centesimi di vantaggio al via: alla fine recupera 16 centesimi e chiude seconda con un tempo di 2:04.47. Il nuovo miglior tempo diventa quello di Alice Robinson (Nuova Zelanda), che scende in 2:04.04. Si arriva così alle migliori tre del mattino. Sara Hector (Svezia) chiude in 2:03.71 e si porta momentaneamente al comando prima di passare la palla a Lara Gut-Behrami (Svizzera), che si aggancia alla porta e perde un'eternità nel secondo settore. Tocca poi a Federica Brignone (Italia), che invece non sbaglia e vince con un tempo di 2:03.14.

Classifica gigante di Semmering

1) Federica Brignone (ITA) in 2:03.14

2) Sara Hector (SWE) +0.57

3) Alice Robinson (NZL) +0.90

4) Valerie Grenier (CAN) +0.94

5) Paula Moltzan (USA) +1.11

6) Julia Scheib (AUT) +1.30

7) Marta Bassino (ITA) +1.33

8) Zrinka Ljutic (CRO) +1.44

9) Lara Gut-Behrami (SUI) +1.83

10) Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.08

Classifica Coppa del Mondo di gigante

1) Federica Brignone (ITA) 200

2) Sara Hector (SWE) 196

3) Alice Robinson (NZL) 140

4) Zrinka Ljutic (CRO) 125

5) Thea Louise Stjernesund (NOR) 116

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Federica Brignone (ITA) 319

2) Camille Rast (SUI) 301

3) Lara Gut Behrami (SUI) 269

4) Sara Hector (SWE) 262

5) Cornelia Huetter (AUT) 250