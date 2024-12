Sci, gigante Semmering: favorite e orari tv

Bologna, 27 dicembre 2024 – Archiviato il Natale, la coppa del mondo femminile vivrà l’ultima tappa dell’anno solare in Austria nella iconica Semmering. Protagonista sarà la Panorama, pista che ha riservato spesso delusioni a Federica Brignone, mai a podio. In programma sabato un gigante e domenica uno slalom, senza Sofia Goggia che dovrebbe rientrare tra Kranjska Gora e St.Anton. La squadra azzurra punta a un grande risultato tra le porte larghe, in una classifica di specialità molto corta dopo due gare disputate. A Solden aveva vinto Fede Brignone, poi uscita a Killington, così comanda Sara Hector con 116 punti, davanti alla tigre di La Salle (100) e a Zrinka Ljutic (93). Non lontane nemmeno Stjernesund a 90 e Rast, tra le più in forma, a 82. Le azzurre avranno due punte, e sono le classiche: oltre a Brignone c’è una Marta Bassino che vuole tornare ad alti livelli dopo un periodo di appannamento.

Le favorite e i pettorali di partenza

A Semmering potrebbe andare in scena un duello tra due grandi campionesse, considerando l’assenza di Mikaela Shiffrin. Favorite, dunque, Federica Brignone e Lara Gut Behrami, ma attenzione al lotto delle outsider che parte da Zrinka Ljutic, passa da Camille Rast, Alice Robinson, Sara Hector, Marta Bassino e le americane Paula Moltzan e A J Hurt. Fuori dalle prime quindici attenzione a Lara Colturi e Katharina Liensberger. 1 Zrinka Ljutic 2 Alice Robinson 3 Valerie Grenier 4 Thea Louise Stjernesund 5 Lara Gut Behrami 6 Federica Brignone 7 Sara Hector 8 Marta Bassino 9 Paula Moltzan 10 Mina Fuerst Holtmann 11 Camille Rast 12 A J Hurt 13 Stephanie Brunner 14 Julia Scheib 15 Clara Direz A completare la squadra azzurra ci sono Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea.

Le dichiarazioni di Brignone

Come detto, Federica Brignone non è mai andata a podio sulla Panorama di Semmering e se dovesse farcela sabato arriverebbe a quota 31 località in carriera dove ha ottenuto almeno un piazzamento nelle tre: “Ho finalmente svolto due giorni di lavoro in gigante in maniera importante, perché non mi allenavo seriamente in questa specialità da Killington. Siamo passati da Kranjska Gora, dove ho fatto manche intere da quasi 1′ e fisicamente mi sento bene. Semmering è una delle poche piste dove non sono mai riuscita a salire sul podio, anche se in realtà è una pista che mi è sempre piaciuta. Due anni fa sono arrivata quarta e quinta, quindi molto vicina al podio, vado all’attacco e poi vediamo cosa succede”.

Dove vederla in tv

Il gigante di Semmering si disputa sabato 28 dicembre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13. Prevista la diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Eurosport con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri, in streaming su Discovery Plus e Dazn.