Sci, niente Goggia a Semmering: Brignone e Bassino le punte azzurre

Milano, 25 dicembre 2024 – Riparte da Semmering, sabato 28 e domenica 29, la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Archiviata Sankt Moritz, annullato il secondo super g per maltempo, il circus riparte dall’Austria dove saranno di scena due gare tecniche: gigante e slalom. Non è ancora tempo per Sofia Goggia di cimentarsi tra le porte larghe e il suo programma potrebbe prevedere solo St. Anton dopo le festività, così a Semmering toccherà a Federica Brignone e Marta Bassino andare a caccia di un risultato di prestigio per la nazionale italiana. Queste le convocate azzurre per le due gare austriache in programma alle 10 come prima manche alle 13 come seconda sia sabato che domenica. In gara in gigante ci saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Tra i pali stretti invece spazio a Collomb e Della Mea, oltre a Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. I precedenti sulla pista austriaca parlano di due vittorie (Deborah Compagnoni in slalom nel 1996 e Karen Putzer in gigante nel 1997), due secondi posti (Compagnoni sempre in slalom nel 1996 e Manuela Moelgg in gigante nel 2008) e cinque terzi posti (Denise Karbon in gigante nel 2002, Nicole Gius in slalom nel 2002, Moelgg in gigante nel 2016 e due volte Marta Bassino nel 2022).

Paris sei volte vincitore a Bormio

Per quanto riguarda i maschi ci sarà la mitica Stelvio di Bormio con una discesa libera sabato 28 alle 11.30 e un super g domenica 29 alle 11.30. Il dt dello sci alpino maschile Max Carca ha diramato le convocazioni, sono 11 gli atleti che proveranno la Stelvio a partire dal 26 dicembre, in vista delle gare del 28 e 29. Si tratta di Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Giovanni Franzoni, Gregorio Bernardi, Max Perathoner. La Stelvio porta bene a Paris con ben sei successi in discesa libera di cui quattro consecutivi in tre anni, ma l’ultima risale al 2021. Si corre a Bormio dal 1993 con prima vittoria di Hannes Trinkl su Marc Girardelli e Tommy Moe e il primo azzurro a vincere fu Christof Innerhofer nel 2008 su Klaus Kroll e Michael Walchofer. In carriera Kristian Ghedina non ha mai vinto a Bormio, ma ha ottenuto solo un podio, terzo posto, nel 1996. Nel 2023 a trionfare è stato il francese Cyprien Sarrazin su Marco Odermatt e Cameron Alexander. Tutte le gare, sia Semmering che Bormio, in diretta sia in chiaro sui canali Rai sia a pagamento su canali Eurosport. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn. Ancora grande spettacolo sulla neve

