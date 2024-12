Sci, Mayer torna ma solo come apripista: “Punto ai mondiali di Saalbach”

Bologna, 24 dicembre 2024 – Il suo ritiro scosse a sorpresa il mondo dello sci alpino. Proprio a Bormio, dove tra pochi giorni ci sarà la discesa sulla Stelvio, Matthias Mayer ha disputato la sua ultima gara di Coppa del mondo nel 2022, quando annunciò lo stop alla sua attività agonistica a 32 anni. Alle spalle tre ori olimpici, più 45 podi totali in Coppa del mondo con 11 vittorie, 15 secondi posti e 19 terzi. Insomma, un grande interpreta della discesa libera. Questa è una stagione di grandi rientri, Hirscher, Vonn e Braathen su tutti, e anche Matthias Mayer sembra pronto a rimettere gli sci ai piedi. Non in gara, ma come apripista. Il 34enne austriaco si sta infatti allenando e vorrebbe fare l’apripista ai mondiali di Saalbach 2025.

Mayer: “Mi sto allenando”. E testa materiali

Un ritiro choc, annunciato senza preavvisi e a sorpresa durante la tappa di Bormio nel dicembre 2022, ma si sa, gli sciatori restano sciatori per sempre e a volte la voglia torna, come successo a Marcel Hirscher e Lindsey Vonn. Matthias Mayer, per giunta, è molto più giovane e se volesse potrebbe rientrare al top anche dal punto di vista fisico. La voglia gli è tornata, per ora solo per tentare di diventare apripista ai mondiali e non per un effettivo ritorno in gara. L’obiettivo sono i mondiali di Saalbach 2025: “Vorrei fare l’apripista ai mondiali di casa e mi sto allenando” – le sue parole al Kleine Zeitung. Nulla di agonistico, per adesso, solo la volontà di esserci in un’altra veste ai mondiali austriaci, anche perché Mayer non ha mai smesso di allenarsi: “Mi sono sempre allenato ma ora ho intensificato il lavoro in pista”, la sua risposta. E in questo periodo non è rimasto fermo. Ha fatto il consulente per la nazionale sulle prove di velocità e in più continua a testare materiali per la marca che ha sempre utilizzato, cioè Head, ovvero gli sci dell’amico e connazionale Vincent Kriechmayr, altro grande interprete delle discipline veloci. Per Mayer, però, come riportato da neveitalia, anche qualche problema fuori dalle scene lavorative. Nell’inverno scorso si era infatti parlato di problemi con l’alcool, che ora avrebbe superato, in seguito a un evento in cui Mayer sarebbe stato portato via dalle forze dell’ordine. Passata la problematica, ora Mayer è pienamente ristabilito e sta lavorando per tornare in pista, da forerunner ai mondiali di casa. E chissà che magari, una volta sceso in pista, non gli possa tornare la voglia pure di rientrare in gara. D’altronde è ancora in età e tra un anno circa ci saranno le Olimpiadi, che lui ha vinto tre volte tra Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Alla fine anche Lindsey Vonn è partita facendo l’apripista a Beaver Creek…

