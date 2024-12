Lo zar Ivan Zaytsev lascia la Vero Volley Monza: da gennaio giocherà con il Galatasaray Istanbul

Colpo di scena il giorno di Natale, quando si vorrebbero avere solo belle notizie. Tali non sono per i tifosi del la Mint Vero Volley Monza che dovranno salutare Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore azzurro di origina russa anticipa la Gazzetta dello Sport, ha infatti firmato un contratto da gennaio 2025 con il Galatasaray Istanbul e, dunque, lascerà l’Italia dopo la sfida casalinga di Superlega del 26 dicembre, contro la Lube Civitanova. Un divorzio inatteso considerando che lo Zar è arrivato in Brianza la scorsa estate, firmando tuttavia per una sola stagione (24-25) con opzione per quella successiva (25-26). Evidentemente l’accordo tra le parti sul rinnovo non c’è stato e complici, forse, gli scarsi risultati del Vero Volley Monza in Superlega si è arrivati alla rottura anticipata tra il club del presidente Alessandra Marzari e l’opposto 36enne.