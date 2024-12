Superlega. Monza non si rialza: altro crollo a Piacenza, oggi rischia di finire all’ultimo posto

Quinta sconfitta consecutiva in Superlega, la seconda in questo inizio di girone di ritorno dopo quella casalinga venerdì scorso con il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina, per la Mint Vero Volley Monza, schiacciata con un netto 3-0 anche sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Al PalaBanca c’è stata realmente partita solo nel primo set, quando i brianzoli sono rimasti in scia, senza però riuscire a ricucire lo strappo iniziale firmato dall’ex Stephen Maar e da Simon.

In una serata no di uno stanco Ivan Zaytsev (zero punti), il secondo set è stato poi a senso unico, con Uros Kovacevic mattatore e Arthur Szwarc unico ospite a provare a vendere cara la pelle. Nel terzo parziale Piacenza è scappata ancora via sull’8-3 ma Monza, anche grazie al subentrato Gabriele Di Martino, è tornata fino a -1, salvo poi subire un nuovo break firmato da Maar con due servizi vincenti consecutivi che hanno chiuso in anticipo le ostilità.

La squadra del Consorzio, che ormai vede i playoff scudetto come un miraggio, stasera nel caso in cui Grottazzolina dovesse portare a casa il bottino pieno tra le mura amiche con la Valsa Group Modena scivolerebbe addirittura all’ultimo posto della classifica. A Santo Stefano all’Opiquad Arena contro la Cucine Lube Civitanova, in ogni caso, sarà fondamentale tornare a fare punti per cambiare l’inerzia di una stagione che (almeno in Italia) si sta facendo davvero preoccupante.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-MINT VERO MONZA 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) A.G.