Hirscher e Braathen in allenamento Solden. Della Vite si fa male: frattura al dito

Bologna, 14 ottobre 2024 – Un altro indizio sulla via del ritorno di Marcel Hirscher. L’otto volte vincitore della Coppa del Mondo di sci alpino si sta allenando a Solden sul Rettenbach a due settimane dal via ufficiale della stagione 2024/2025, e assieme a lui l’altro grande atteso protagonista dopo un anno di stop, ovvero Lucas Braathen. I due si sono fatti immortalare da una foto che è circolata nelle ultime ore sui social, segno che lo stesso Hirscher sta lavorando al ritorno già per il Rettenbach, seppur l’ufficialità della partecipazione alla prima gara dell’anno non c’è. I tifosi sarebbero ovviamente entusiasti nel vedere entrambi aprire il cancelletto di partenza nel primo gigante stagionale in programma domenica 27 ottobre. Se da un lato è certa la presenza di Braathen, che recentemente ha affermato di non aver paura di Odermatt e di essere rientrato con l’intento di diventare il migliore, dall’altro Hirscher non ha sciolto del tutto le riserve ma il fatto che negli ultimi giorni abbia intensificato gli allenamenti in pista lascia ben sperare per la sua presenza il 27 in Austria. Chi rischia invece di non esserci è Filippo Della Vite, che si è fratturato un dito in allenamento.

Operazione per Della Vite

Brutte notizie per Filippo Della Vite, che vede nella stagione 2024/2025 una occasione di riscatto dopo una brutta annata scorsa. Il giovane talento azzurro rischia però di saltare il primo appuntamento dell’anno. Proprio nel corso di un allenamento sul Rettenbach, Della Vite si è procurato la frattura scomposta al pollice destro che necessiterà di un intervento chirurgico. Il gigantista di Brescia, inoltre, ha patito anche un taglio alla gamba sinistra. Per Della Vite una imbarcata in allenamento e conseguente caduta nelle reti, un brutto stop perché solo dopo l’operazione alla mano si potranno capire i tempi di recupero. Mancano due settimane a Solden e il rischio che non possa farcela c’è. Della Vite sarà operato martedì, alla clinica Madonnina di Milano, dall’equipe medica del dottor Andrea Panzeri. Intanto, la Norvegia è stata la prima nazionale a svelare i convocati per le prime due gare stagionali. Al femminile c’è stato il ritiro di Mowinckel, così al via ci saranno Thea Louise Stjernesund, Mina Fuerst Holtmann, Kristin Lysdahl, Marte Monsen e Kajsa Vickhoff Lie. Nove saranno invece i maschi, senza ovviamente Lucas Braathen che gareggerà con il Brasile. La punta è ovviamente Henrik Kristoffersen, che dovrà guidare la nazionale in assenza di Aleksander Aamodt Kilde, ancora alle prese con il lungo recupero dal grave infortunio di Wengen, con alle spalle Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, due che a Solden possono fare bene. Alle loro spalle Timon Haugan, Rasmus Windingstad, poi i giovani Jesper Wahlqvist, Halvor Hilde Gunleiksrud, Fredrik Moeller e Kaspar Kindem.

