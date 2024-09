Sci, per Hirscher niente gare in Nuova Zelanda: “Meteo difficile”. È atteso a Solden…

Bologna, 26 agosto 2024 – Marcel Hirscher torna in Europa una settimana prima del previsto e rinuncia alle gare in Nuova Zelanda in programma dal 27 al 31 agosto. Condizioni meteo sfavorevoli, inutile rischiare. L’ex campione austriaco, che ora correrà da olandese, ha comunque portato a termine il lavoro programmato in Nuova Zelanda, ma per il debutto in gara servirà aspettare ancora. Hirscher, dunque, è atteso a Solden tra due mesi.

Due settimane di lavoro per Hirscher nell’emisfero sud, possono bastare per il programma che aveva in mente per il ritorno all’attività agonistica e per testare i suoi materiali Van Deer, ma il meteo dei prossimi giorni promette cattive notizie così ha deciso di rientrare in Europa e non fare le gare Fis in programma dal 27 al 31 agosto. Non è un problema, perché Hirscher dovrebbe essere in grado di correre con una wild card in Coppa del mondo, quindi già a partire da Solden a ottobre, dove a questo punto è atteso al grande ritorno. Hirscher ha lavorato prima a Lake Tekapo e poi a Lake Ohua, nel sud della Nuova Zelanda, quattordici giorni utili a testare i materiali e a riprendere confidenza con le porte. Niente gare Fis a Coronet Peag, però, perché il meteo non ha dato buone notizie. Nessun problema: “La missione è stata completata come da programma – le parole di Hirscher riportare da ORF – Siamo andati a Coronet Peak come previsto, ma non si poteva restare sul posto a lungo a causa di condizioni di neve al limite e previsioni non eccellenti. Quindi abbiamo deciso di tornare a casa qualche giorno prima del previsto”. Adesso inizia dunque la vera preparazione di Hirscher verso le gare, l’idea è allenarsi sui ghiacciai europei ed essere al via a Solden, con in tasca la wild card per partire con pettorali dal 30 in poi. Non sarà facile trovare subito competitività, ma se c’è uno sciatore in grado di farcela è lui: “Ho avuto la conferma che la preparazione fisica è quella giusta – ancora Marcel – E’ stato molto bello incontrare amici e atleti e abbiamo avuto due ottime settimane di lavoro. Abbiamo imparato tanto e c’è un piano da portare avanti. La missione è compiuta”. Hirscher è dunque pronto a riprendere l’attività agonistica, col compito di trovare qualche punto a inizio stagione con il focus sui mondiali di Saalbach 2025. Quello sarà l’appuntamento più importante della stagione, ma ancora non ci sono certezze sul fatto che Hirscher possa andare avanti anche la stagione successiva e puntare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

