Sci in tv: orari e dove vedere il gigante femminile di sabato al Sestriere. Brignone a caccia del bis

Sestriere, 21 febbraio 2025 – “Voglio vivere gara per gara: ero preoccupata per via della malattia ma volevo esserci, dopo il Mondiale mi sentivo in dovere di fare una bella gara davanti al pubblico italiano”, a firma Federica Brignone. La tigre di La Salle non ha risentito dell’influenza dei giorni scorsi e vinto in maniera dilagante il primo dei due giganti del Sestriere. Il duello con Alice Robinson, dopo il mondiale, si è riproposto ed è finito alla stessa maniera. Soprattutto, Fede ha allungato in classifica generale sfruttando il clamoroso zero di Lara Gut Behrami, uscita per un errore di linea nella prima manche. Nel gigante bis la svizzera vorrà reagire, ma a parte i malanni Brignone è in uno stato di grazia e vorrà provare ad allungare ancora. E anche la classifica di specialità si è riaperta.

La situazione

Brignone in stagione ha uno score incredibile in gigante: tre volte è uscita e tre volte ha vinto. Il computo è presto fatto: 300 punti. Sono 80 quelli di ritardo da Alice Robinson, di fatto l’unica che riesce a tenere il ritmo, mentre anche Sara Hector non è lontana con 341. Alla fine della stagione mancano tre gigante e uno arriva sabato sempre al Sestriere sulla pista Agnelli. In classifica generale, invece, l’allungo della tigre è importante. I 100 punti del primo gigante l’hanno fatta salire a 899, mentre Lara Gut Behrami è rimasta ferma a 729 con Zrinka Ljutic terza a 651 (la sua occasione è lo slalom di domenica). Non è tagliata fuori nemmeno Camille Rast, ma la svizzera (a quota 636) non è efficace come Brignone nelle discipline veloci. Per quanto riguarda il secondo gigante, la favorita principale, al netto dell’influenza, è sicuramente Federica Brignone con Alice Robinson a ruota. Pericolose anche Stjernesund, a podio venerdì, e Moltzan, sempre veloce anche se limitata da un errore nella prima gara. Anche Ljutic può provare a puntare al podio. Outsider Gut Behrami, Colturi, Rast, O Brien, Goggia e Liensberger.

I pettorali di partenza

1 Sara Hector 2 Lara Gut Behrami 3 Zrinka Ljutic 4 Thea Louise Stjernesund 5 Federica Brignone 6 Paula Moltzan 7 Alice Robinson 8 Camille Rast 9 Nina O Brien 10 Valerie Grenier 11 Lara Colturi 12 Aj Hurt 13 Julia Scheib 14 Marta Bassino 15 Mikaela Shiffrin 16 Sofia Goggia

Dove vederlo in tv

Il secondo gigante del Sestriere valevole per la Coppa del mondo di sci alpino si disputa sabato 22 febbraio con prima manche alle 11 e seconda manche alle 14. Diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.