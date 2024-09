Sci, ancora problemi per Schwarz: operato per l’ernia al disco

Bologna, 1 settembre 2024 – Dovrà stare fermo ancora per un po’ Marco Schwarz. Il campione austriaco, che fino a dicembre 2023 si stava giocando la Coppa del mondo con Odermatt, si è dovuto fermare a causa di un grave infortunio al ginocchio nella discesa di Bormio, ma a distanza di otto mesi è emerso un nuovo problema che lo costringerà ad uno stop. Recuperato il ginocchio, ora è spuntata una ernia del disco, con annessa operazione chirurgica. Niente Solden, dunque.

Schwarz fermo due mesi

Marco Schwarz aveva recuperato dall’infortunio al ginocchio di dicembre 2023 ed era tornato ad allenarsi in vista dei ritiri estivi, propedeutici alla nuova stagione. Purtroppo per lui, ora è alle prese con un infortunio alla schiena e dovrà fermarsi. Schwarz era tornato sugli sci a fine luglio, ma una ernia del disco lo ha costretto a una nuova operazione e conseguente ulteriore stop attorno alla metà di agosto. Secondo le fonti austriache, Schwarz dovrà aspettare circa otto settimane prima di riprendere ad allenarsi al massimo, significa saltare la fondamentale trasferta in Cile dove si va a rifinire la preparazione in vista di Solden (ottobre). Per Schwarz vuol dire saltare il debutto sul Rettenbach e sperare di poter rientrare per gli slalom di Levi e Gurgl di novembre. Un problema per chi vuole lottare per la Coppa del Mondo.

Pinturault: “Ho ancora qualche dolore”

C’è un altro big che torna da un infortunio. Alexis Pinturault si è fatto male a Wengen nello stesso weekend di Kilde e ora sta puntando a rientrare a inizio dicembre nelle discipline veloci. Pinturault, pure lui infortunatosi al ginocchio, non farà Coppa del mondo a tempo pieno e lo si vedrà di più in discesa e supergigante. Infatti, salterà Solden e gli slalom di Levi e Gurgl, mentre a Beaver Creek, discesa, supergigante e gigante, dovrebbe rientrare. Il campione francese è stato intercettato a Zermatt Cervinia da NeveItalia e ha confermato ancora la presenza di qualche dolore al ginocchio: “Il feeling è abbastanza buono, questo per me è il primo camp e ho ancora dolore flettendo il ginocchio – le sue parole – Diciamo che nel complesso sono stati 7 mesi difficili per l’infortunio che ho avuto, ma è una notizia positiva essere qui sugli sci. Sono contento”. A differenza di Schwarz, Pinturault prenderà parte alla trasferta a Ushuaia da metà settembre per alzare i ritmi dei suoi allenamenti e arrivare pronto a dicembre. Per lui non ci sono particolari obiettivi di Coppa del Mondo se non arrivare pronto ai mondiali di Saalbach 2025. Chi invece potrebbe esserci a Solden e Marcel Hirscher, pronto a utilizzare la wild card per prendere parte alle gare del massimo circuito mondiale.

