Sci, Kilde: “È dura, ma dopo una caduta del genere va sorprendentemente bene”

Innsbruck, 18 gennaio 2024 – La grande paura è alle spalle, ora c’è spazio solo per il recupero, per quanto lungo e difficile. Aleksander Kilde, pluricampione del mondo di sci e vincitore della Coppa generale del 2020, aggiorna sulle proprie condizioni dopo la terrificante caduta di Wengen, sabato, quando all’ultima curva del tracciato della libera è uscito di pista ai 120 all’ora andando a sbattere contro le barriere. ”Grazie a tutti per il vostro supporto – scrive su Instagram – solo un breve aggiornamento da parte mia. Ora sono tornato a Innsbruck con mia mamma e mio papà e mi sottoporrò nuovamente ad un intervento chirurgico per la rottura di due legamenti della spalla.

Considerando l'impatto dell'incidente e il fatto che sono finito in rete a 120 km/h, sto andando sorprendentemente bene. Naturalmente, sono grato che non ci sia alcuna frattura, ma ho subito diversi infortuni, tra cui una lacerazione piuttosto grave al polpaccio con alcuni danni ai nervi che hanno richiesto un intervento chirurgico urgente e una lussazione della spalla. Vi risparmierò le foto grafiche della lacerazione qui, perché non sono sicuro che molti potrebbero digerirle.

Sono grato per l’enorme supporto da parte di tutti – prosegue il velocista norvegese – in particolare dei medici, dei chirurghi e degli infermieri di Berna, nonché del mio fisioterapista Henrik Legernes. Mikaela (Shiffrin, la fidanzata, ndr) e la sua famiglia erano con me quando mi sono svegliato e sono grato che mia madre e mio padre siano qui adesso. Grazie anche ai miei sponsor: voi ragazzi siete i migliori e il vostro supporto significa moltissimo per me non solo durante i momenti più alti, ma ancora di più durante i momenti più bassi.

Questo è solo un ostacolo sulla strada... potrebbe essere uno degli ostacoli più grandi che abbia mai incontrato – prosegue Kilde – ma in questo momento si tratta solo di fare un passo alla volta, giorno dopo giorno. È dura, ma queste opportunità ci mostrano di cosa siamo fatti. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida e cercherò di godermi il processo il più possibile.

Buona fortuna ai ragazzi di Kitz questo fine settimana, sperando in uno spettacolo divertente e, cosa più importante, che tutti riescano a scendere sani e salvi. Starò a guardare”.