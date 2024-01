Tremenda caduta di Kilde in discesa a Wengen: volo pazzesco contro le reti

Wengen, 13 gennaio 2024 – Terribile caduta di Aleksander Aamodt Kilde durante la discesa libera di Wengen. L’asso norvegese è stato sbalzato via proprio nella esse finale del tracciato, dopo 2 minuti e 23 secondi di gara, in quella che è la discesa più lunga del circuito di Coppa del mondo di sci. Kilde, reduce dall’influenza, aveva detto nei giorni scorsi di non sentirsi al meglio. Aveva già commesso un errore prima delle esse finale, mentre era in lotta per la terza posizione con l’azzurro Dominik Paris. Probabilmente è arrivato senza forze alle ultime due curve, punto critico dove gli atleti arrivano sfiniti. Kilde non è riuscito a tenere la linea, inforcando la porta conclusiva e rovinando poi sulle reti, sfondandole e quindi rimbalzando in pista. Il norvegese, soccorso subito in pista, appare dolorante: ha cercato di rialzarsi invano, riuscendo solo a mettersi a sedere per poi sdraiarsi sulla neve. A quanto riferiscono fonti di Rai Sport sul posto, avrebbe anche perso sangue, con tracce ematiche visibili sul manto nevoso.

Elicottero in azione sopra il luogo dell’incidente: ha recuperato lo sciatore per trasportarlo in ospedale. Al momento non ci sono altre notizie sulle condizioni di Kilde. La gara è stata interrotta, il norvegese usciva dal cancelletto con il pettorale numero 11: si è ripartiti dopo diversi minuti con James Crawford, numero 12.

Al momento in testa lo svizzero Marco Odermatt, vincitore della libera di giovedì, davanti al francesse Cyprien Sarrazin e all’italiano Dominik Paris.

Il weekend di Wengen prosegue quindi con un’altro probabile brutto infortunio. Nel Super G di venerdì è andata in scena la tremenda caduta di Alexis Pinturault: rottura del legamento crociato e stagione finita per il 33enne asso francese. L’impegnativo trittico per gli uomini jet era iniziato giovedì con una discesa ‘accorciata’ rispetto alla classica sul Lauberhorn, quindi ieri il super G e oggi la discesa regina sul percorso completo.

Kilde è uno degli sciatori più noti e vincenti di questo decennio: fuoriclasse della velocità, ha vinto una Coppa del mondo generale nel 2020, mettendo in bacheca due coppette in discesa libera e altrettante in Super G. In totale ha tagliato per primo il traguardo 21 volte in Coppa del mondo, collezionando 48 podi.

Vanta anche due medaglie olimpiche, argento in combinata e bronzo in Super G a Pechino, e due ai campionati mondiali, argento e bronzo in discesa e super G lo scorso anno a Courchevel. È fidanzato con Mikaela Shiffrin, sciatrice americana in attività che detiene il record di vittorie assoluto in Coppa del mondo.

Il drammatico precedente

Il punto dove è caduto Kilde ha subito portato alla memoria il terribile e mortale incidente del giovane austriaco Gernot Reinstdler il 18 gennaio del 1991. Infatti proprio in quella curva, dopo una massacrante prova di due minuti e mezzo, il ventenne austriaco finì nelle reti con lo sci destro che non si aprì e la gamba rimase incastrata e sottoposta ad una trazione fortissima. Subì fratture con rottura del bacino ed una forte emorragia interna: Reinstadler morì nel vicino ospedale di Interlaken dopo un inutile intervento chirurgico durato sei ore.