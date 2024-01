Come sta Kilde dopo la caduta a Wengen: le ultime notizie e il post con Shiffrin

Berna, 14 gennaio 2024 – Sospiro di sollievo, è il caso di dirlo, per Aleksander Aamod Kilde dopo la caduta di Wengen. Il 31enne norvegese ha riportato conseguenze meno gravi di quanto temuto, vista anche la drammatica spettacolarità del volo nella discesa libera di ieri. Kilde non ha fratture, come inizialmente trapelato, ma solo la lussazione di una spalla oltre ad un taglio ad un polpaccio – motivo per cui ieri si vedeva sangue in pista – e diverse contusioni. La Federsci norvegese ha diffuso un comunicato in cui riferisce dell’intervento chirurgico a Berna, lo sciatore è stato operato ieri sera. Non è ancora chiaro quando l’asso di Baerum potrà tornare a gareggiare.

Vincitore della Coppa del mondo di sci 2020, Kilde vanta anche due medaglie olimpiche e altrettante mondiali. Specialista della velocità, ma negli ultimi anni autore di ottime prestazioni anche in gigante, Kilde conta 21 successi in coppa del mondo per un totale di 48 podi. L’ultima vittoria risale al marzo 2023, in discesa, ad Aspen. Quest’anno il norvegese era ancora a secco e si era presentato a Wengen reduce dall’influenza. Nonostante questo, nella discesa di giovedì e nel super G del giorno successivo era riuscito a salire sul podio. Nelle interviste post gara si era detto stanco e aveva ammesso di non essersi sentito ‘lucido’ come al solito in pista. La caduta di ieri ha sollevato un polverone di polemiche, con diversi colleghi (tra cui Paris e Sarrazin) ad accusare più o meno direttemante la Fis (Federazione Internazionale di sci) per aver concentrato tre gare così sfiancanti in 72 ore. La discesa di Wengen è la più lunga del circuito, quasi due minuti e mezzo a oltre 100 orari di media. Kilde è finito contro le reti proprio nella S finale, inforcando l’ultima porta e schiantandosi sulle protezioni per poi essere rimbalzato in pista.

Il post sui social

Il 31enne norvegese questa mattina ha postato sui social una foto dal letto di ospedale. Accanto a lui la fidanzata Mikaela Shiffrin, campionessa Usa nonché detentrice del record di vittorie in Coppa, subito corsa al suo capezzale. "Sono qui... sistemato... grazie mille per tutti i messaggi”, ha scritto. “Sono grato per tutte le parole di amore e sostegno. Questo sport può essere brutale, ma lo adoro comunque. Ci aggiorneremo più tardi". Sotto il post, migliaia di commenti e messaggi di incoraggiamento. In testa attuali ed ex colleghi, da Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud.