Sci, slalom Gurgl: favoriti e orari tv

Gurgl, 23 novembre 2024 – La Coppa del Mondo torna in scena tra i pali stretti dopo la vittoria di Clement Noel a Levi. Il circo bianco fa tappa a Gurgl, dove tra le ragazze ha rispettato il pronostico Mikaela Shiffrin, novantanovesima vittoria in carriera, mentre tra i maschi c’è più competizione e un lotto di favoriti ampio e che non contempla solo i primi due della classifica di specialità, che sono Noel e Kristoffersen. Il norvegese, tra l’altro, complice l’uscita di Odermatt a Solden, è primo anche nella generale con 160 punti, davanti ai 132 di Alexander Steen Olsen e il 100 di Clement Noel. In gara a Gurgl ci sarà anche Marcel Hirscher, dopo il brutto slalom finlandese, e ovviamente il ritrovato Lucas Braathen. In casa Italia si punterà su Vinatzer, con Tommaso Sala ai box per tutta la stagione a causa della rottura del crociato.

I favoriti

Lo slalom maschile resta disciplina molto equilibrata e con tanti possibili protagonisti. Nel primo gruppo di merito ci sono tutti potenziali vincitori, partendo da Kristoffersen e Noel, i due principali candidati, passando da Meillard, Feller e Haugan, chiudendo con Ryding, che nonostante l’età rimane un combattente. Nel secondo gruppo massima attenzione a Steven Amiez, figlio d’arte, Daniel Yule e Fabio Gstrein, ma anche Atle Lie McGrath è cliente pericoloso. In gara ci saranno anche Lucas Pinheiro Braathen, già vicino al podio a Levi, con il pettorale 29, e Marcel Hirscher, che vuole riscattare il precedente slalom, con il 33. La miglior carta azzurra è Alex Vinatzer, mentre a completare la squadra ci sono Gross, Kastlunger e Della Vite.

I pettorali di partenza

1 Linus Strasser 2 Clement Noel 3 Timon Haugan 4 Loic Meillard 5 Henrik Kristoffersen 6 Manuel Feller 7 Dave Ryding 8 Dominik Raschner 9 Kristoffer Jakobsen 10 Fabio Gstrein 11 Atle Lie McGrath 12 Steven Amiex 13 Marc Rochat 14 Daniel Yule 15 Johannes Strolz Gli italiani partiranno con questi pettorali: Vinatzer con il 18, Gross con il 35, Kastlunger con il 37, Della Vite con il 60.

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Gurgl, secondo stagionale valevole per la Coppa del mondo di sci alpino, si disputa domenica 24 novembre con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Prevista la doppia diretta tv. In chiaro live su Raisport Hd, canale 58 del digitale, in streaming su Raiplay. A pagamento diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Dopo Gurgl, la Coppa del mondo si sposterà in America con la tappa di Killington al femminile e di Beaver Creek al maschile, poi Mont Tremblant e di nuovo Beaver Creek, stavolta per le ragazze.