Sci in tv, slalom a Wengen il 14 gennaio: dove vederlo e favoriti

Wengen, 13 gennaio 2024 - Una quattro giorni molto intensa a Wengen, con anche polemiche sulle due discese sul Lauberhorn che hanno affaticato gli atleti e con tante cadute il sabato, grave quella di Kilde su cui è stato usato il laccio emostatico, e il tutto, sommato alle prove, ha veramente stremato gli sciatori in gara. Gli uomini jet possono ora rifiatare qualche giorno prima di trasferirsi a Kitzbuhel così il fine settimana lungo si chiude domenica 14 gennaio con il tradizionale slalom speciale, su una pista sempre di difficile lettura tra dossi e contro pendenze. L’Italia, che è andata a podio con Paris nella discesa lunga, punta su Tommaso Sala e Alex Vinatzer, poi ci sarà anche il rientro in gara di Giuliano Razzoli a dare man forte. Ma le discipline tecniche restano un tabù per gli uomini che non hanno ancora trovato un acuto degno di nota a parte un discreto risultato di Sala ad Adelboden.

Favoriti dello slalom

Anche in questo caso facciamo affidamento alla classifica di specialità. Comanda Manuel Feller, che ha sfruttato l’infortunio del compagno Marco Schwarz per accumulare un sensibile vantaggio. L’austriaco è in testa con 245 punti, seguito a distanza da Dave Ryding (120) e Timon Haugan (119), con alcuni big rimasti indietro come Clement Noel, solo settimo a 102, o Henrik Kristoffersen nono a 76. Sono tanti i favoriti tra i pali stretti, perché il livello è alto e la concorrenza spietata. I primi sette pettorali di merito sono in grado di farcela, partendo appunto da Feller, ma attenzione ai padroni di casa svizzeri con Yule, Zenhaeusern e Meillard, mentre devono mandare un segnale dopo le recenti opache prestazioni proprio il francese Noel e il norvegese Kristoffersen. Nel secondo sotto gruppo attenzione ad Haugan, McGrath e Steen Olsen. Da tenere in considerazione pure Dave Ryding, mentre Fabio Gstrein, Albert Popov, Aj Ginnis e Kristoffer Jakobsen possono essere gli outsider. L’Italia ha un solo sciatore nei primi quindici di merito ed è Tommaso Sala reduce da un buon risultato ad Adelboden settimana scorsa. Deve risalire Alex Vinatzer, in slalom non ha ancora avuto un acuto, mentre rientra in gara Giuliano Razzoli che rappresenta la quota di veterani assieme a Stefano Gross. A completare la squadra Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Hans Vaccari.

Orari tv

Lo slalom speciale di Wengen si disputa domenica 14 gennaio con prima manche alle 10.15 e seconda manche alle 13.15. Ancora doppia diretta tv. Live su Eurosport 2, canale 211 di Sky, il canale 1 è impegnato con gli Australian Open, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 10 e dalle 13 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Streaming su Raiplay.