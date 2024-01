Sci oggi: Goggia trionfa in discesa ad Altenmarkt. Sul podio anche Nicol Delago

Altenmarkt Zauchensee, 13 gennaio 2024 - E’ arrivata la vittoria numero 24 in carriera e nella sua specialità preferita. Sofia Goggia ha conquistato oggi la discesa libera femminile di Altenmarkt, una delle più belle e tecniche della stagione di coppa del mondo di sci, tornando al successo in downhill dal febbraio 2023 (vinse a Crans Montana) con una gara concreta, solida e battendo sul filo di lana la coriacea padrona di casa Stephanie Venier che è finita seconda di 10 centesimi di ritardo. Ma Goggia è stata migliore quasi in tutto, soprattutto nella zona centrale dei curvoni dove è riuscita a disegnare buone linee e portare fuori velocità per il tratto finale. La giornata azzurra è ottimamente completata da Nicol Delago, terza pari merito con Mirjam Puchner. “Sono molto contenta, anche perché nelle prime gare di gennaio faccio sempre un po’ fatica a ingranare – le prime parole di Goggia -. Ho vinto senza tirare fuori tutti i miei cavalli, senza strafare”. Una battuta sulla Brignone, raggiunta a quota 24 vittorie in Coppa: “Domani si continua, mi auguro che una o l’altra possa vincere e migliorare questa splendida statistica”. Sul ritorno sul podio della compagna Delago: “Partita con l’1, senza riferimenti. Questa pista le piace, complimenti a lei".

Goggia, che spettacolo. Bene Delago

Grande spettacolo ad Altenrmarkt, su una pista che alterna zone di scorrimento ad altre tecniche, dove tirare le curve, carvare con buona dose di coraggio per far uscire velocità da ogni porta. Decisiva la zona del bosco e la Panorama Kurve, cioè le zone più tecniche, ma anche la S iniziale ha posto qualche problema in tema di linee. Meglio di tutte Sofia Goggia, non con il suo solito stile spericolato perché il lavoro fatto in gigante l’ha portata a essere più stabile nei curvoni, rischiando di meno ma andando ugualmente forte. Goggia ha approcciato bene fin dai primi intermedi, soprattutto dopo la rampa iniziale che l’ha portata immediatamente oltre i 100 chilometri orari di velocità, ma è soprattutto nella zona centrale dove ha fatto la differenza, sfruttando i suoi miglioramenti tecnici, ottenendo il miglior tempo nel secondo settore, aspetto decisivo per la vittoria: 1’46”47 il tempo di Sofia, che ha dovuto soffrire per la discesa con il pettorale 17 di Stephanie Venier che si è presentata all’ultimo intermedio con 9 centesimi di ritardo, ma non è riuscita a recuperare e ha chiuso seconda a 10. Sono 24 vittorie in carriera e 52 podi per Sofia che non vinceva in libera dal febbraio 2023. Grande Italia anche con la terza piazza di una ritrovata Nicol Delago, scesa senza riferimenti con il pettorale uno e raggiunta a pari merito dall’altra austriaca Mirjam Puchner: per entrambe 34 centesimi di ritardo. Rimangono fuori dal podio la tedesca Kira Weidle quinta a 46 centesimi e soprattutto Lara Gut Behrami che era in testa al primo intermedio ma è finita sesta a 62 centesimi. A completare la top ten Michelle Gisin settima, Laura Gauche ottava, Priska Nufer nona e Jasmine Flury decima. In difficoltà invece Federica Brignone. La valdostana non ha mai trovato il ritmo giusto a causa di troppe inclinazioni, linee spanciate e large ma senza creare velocità. Proprio sul tecnico, che è il suo terreno, non è riuscita a fare la differenza, così ha guadagnato poco rispetto a Shiffrin con una deludente quattordicesima piazza, dietro anche alla compagna Laura Pirovano.

Classifica discesa Altenmarkt

1) Sofia Goggia 1’46”47 2) Stephanie Venier +0.10 3) Mirjam Puchner +0.34 3) Nicol Delago +0.34 5) Kira Weidle +0.46 6) Lara Gut Behrami +0.62 7) Ariane Raedle +0.64 8) Michelle Gisin +0.70 9) Laura Gauche +1.00 10) Priska Nufer +1.11