Lindsey Vonn il ritorno, la campionessa Usa in gara a 40 anni

Roma, 14 novembre 2024 – Comincia la madre di tutte le operazioni nostalgia. Lindsey Vonn torna a gareggiare: in pratica un regalo di compleanno per le 40 primavere scoccate lo scorso 18 ottobre. L’annuncio del ritorno alle competizioni della campionessa americana arriva sulle colone delle New York Times, con la successiva conferma ufficiale da parte del team Usa.

E sfida sarà: perché la superatleta vanta 82 vittorie in Coppa del mondo, 4 coppe generali 16 di specialità oltre a tre medaglie olimpiche. Il curriculum vincerà sui 5 anni di assenza dalle competizioni ufficiali?

Il 2024 diventa così un po’ l’anno dei ritorni. Uno su tutti quello di Marcel Hirscher, arrivato a Soelden dopo oltre duemila giorni dal ritiro nel gigante di Sölden. E l’ultima notizia è che tornerà a gareggiare anche tra i paletti stretti. Il 35enne sarà infatti al via nello slalom di Levi, in programma domenica, grazie a una wild card. Sempre sul ghiacciaio del Rettenbach, dopo un anno di stop si era visto anche il fenomeno ‘brasiliano’ svedese Pinheiro Braathen, clamorosamente 4° al rientro.

Il ritiro di Vonn era arrivato nel 2019, principalmente a causa del dolore al ginocchio destro, danneggiato da incidenti ad alta velocità e diversi interventi chirurgici. Ma il ritorno, che Vonn ha definito "incredibile e decisamente non pianificato", ha suggerito che sta prendendo di mira l'evento a Beaver Creek il mese prossimo per fare il suo ritorno in Coppa del Mondo in patria.

Vonn e l’ultimo intervento

Circa sette mesi fa, si è sottoposta a un intervento al ginocchio e ha ripreso a sciare 10 settimane dopo, sorpresa di non avere più dolore. "Avevo un sorriso così ampio che usciva dalla parte posteriore del mio casco", ha detto al Times.

Vonn ha sottolineato che deve fare progressi costanti, ma non ha escluso di candidarsi per una quinta apparizione olimpica ai Giochi invernali del 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo. "Non so cosa mi riserveranno i prossimi mesi e il prossimo anno e mezzo. Quindi non posso dire adesso se è una possibilità", ha concluso.