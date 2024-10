Sci, Hermann Maier sicuro: “Hirscher può tornare a vincere”

Bologna, 12 ottobre 2024 – Tornare a vincere dopo cinque anni? Sì può, secondo Hermann Maier. Il riferimento è a Marcel Hirscher, autentico dominatore dello sci fino all’anno del ritiro, il 2019, avendo raccolto l’eredità di Hermann Maier e poi passato il testimone al nuovo fenomeno, ovvero quel Marco Odermatt cannibale delle ultime stagioni. Ma Hirscher può tornare e battere lo svizzero? Per molti la risposta è no, per Herminator è invece sì. Lo ha affermato l’austriaco in una intervista a Kurier, sostenendo come Hirscher abbia continuato a sciare in questi anni sui materiali, quindi tenendosi aggiornato sulla tecnica e sul livello di competizione degli sciatori professionisti, tra questi Henrik Kristoffersen che è punta di diamante della sua squadra.

Maier: “Può tornare a vincere presto”

Mentre ci interroga sulla partecipazione di Hirscher al gigante di Solden che ci sarà tra due settimane, Herminator è assolutamente convinto del fatto che Marcel tornerà a vincere presto. Quindi non è un ‘se’, ma un ‘quando’: “Può vincere già molto presto e dico di più, se continuasse oltre questa stagione potrebbe attaccare il record all time di vittorie al maschile di Ingermark Stenmark”, le parole di Maier. Marcel ha chiuso nel 2019 a quota 67 vittorie nel massimo circuito, conquistando otto coppe del mondo generali e consecutive dal 2012 al 2019, marcando indelebilmente la seconda decade degli anni duemila dello sci alpino. Questa è invece segnata da Marco Odermatt, vincente ovunque tranne che in slalom speciale. Hischer può batterlo: “Marcel ha sempre sciato in questi anni – ancora Herminator – Si è allenato, ha testato i materiali per la sua azienda, sviluppato gli sci e si è confrontato con Kristoffersen e Pinturault e quindi sa esattamente il suo livello attuale”. Il problema, dunque, sarà per gli altri austriaci che avranno un rivale in più nonostante Hirscher abbia scelto di gareggiare per l’Olanda. Maier fa un esempio, tirando in ballo lo sponsor Red Bull: “Si parla solo di Hirscher e se fossi Feller mi darebbe fastidio avere tutte queste domande. Lo sponsor principale di Marcel è molto conosciuto ed è specializzato a valorizzare storie come questa”. E allora c’è grande curiosità per questa annata che porta ai Mondiali di Saalbach 2025 con di nuovo Hirscher e Braathen in gara: “Personalmente non vedo l’ora di rivederlo in gara e dopo tutto quello che ha vinto Hirscher non ha più nulla da dimostrare a nessuno”, la chiosa di Hermann che in carriera ha vinto 54 gare di Coppa del mondo con quattro coppe generali. Il predecessore di Hirscher in casa Austria. Via allora a Solden sul ghiacciaio del Rettenbach con i giganti del 26 e del 27 ottobre.

Leggi anche - Goggia regina di pazienza: "Stavolta ho sofferto"