Mondiali sci, discesa maschile: favoriti e orari tv

Saalbach, 8 febbraio 2025 – Archiviata la delusione per la discesa femminile, con una pista troppo facile e non adatta alle italiane, la nazionale azzurra proverà a riscattarsi nella libera maschile, che va in scena domenica a Saalbach in chiusura della prima settimana dei mondiali di sci alpino. Casse, Paris, Schieder e Franzoni proveranno a conquistare la terza medaglia azzurra della rassegna iridata dopo l’oro nel parallelo misto e l’argento nel super gigante femminile. Da battere ci sono gli svizzeri, i grandi favoriti, e ovviamente gli austriaci, che da padroni di casa vorranno ben figurare.

Come sono andate le prove

Nella prima prova miglior tempo di Ryan Cochran Siegle con 65 centesimi su Kriechmayr e 92 Babinsky, con miglior italiano, a sorpresa, Christof Innerhofer, che non sarà in gara, con 1”10 di ritardo appena dietro a Marco Odermatt. Nella seconda prova si è confermato l’americano in testa, ma stavolta alle sue spalle si sono piazzati Eichbberger a 43 centesimi assieme a Von Allmen, mentre quarto un buon Mattia Casse a 44 centesimi, con Paris undicesimo a 1”08. Nella terza prova Domme è risalito fino alla quinta posizione con 70 centesimi dal miglior tempo di Monsen, che ha preceduto Monney e ancora Kriechmayr, mentre Marco Odermatt ha risparmiato energie e non è partito. Queste le impressioni azzurre alla vigilia della gara. Paris: “Di giorno in giorno va sempre meglio – le sue parole ai canali federali – ho fatto un po’ di fatica all’inizio ad adattarmi alla pista, ma ho progressivamente capito come interpretarla. La gara di ieri è già stato un buon segnale perché a parte il tratto iniziale sono riuscito a fare bene; oggi mi sono concentrato proprio in alto e credo di aver trovato una buona soluzione”. Mattia Casse vede invece una pista dura: “La pista è sempre esigente. C’è molta velocità e sarà una gara interessante: se si vuole andare a medaglia secondo me si dovrà stare sotto l’1’41. Dopo il superG di ieri ho seguito la solita routine: l’importante è stare concentrati e mantenere il focus sulla gara”.

I favoriti

I principali favoriti della contesa sono gli svizzeri, che schierano il miglior quintetto al mondo. Primo su tutti Marco Odermatt, il grande favorito, a maggior ragione dopo il super g dominato, ma anche Von Allmen, Murisier, Monney e Rogentin sono carte da medaglia. I padroni di casa dell’Austria si giocheranno i nomi di Babinsky, Hemetsberger e Eichberger, ma soprattutto quello di Vincent Kriechmayr che sembra in ripresa dopo la caduta di Wengen. I canadesi, invece, avranno come punta James Crawford. Attenzione agli outsider, partendo dagli americani Ryan Cochran Siegle e Bryce Bennett e passando per lo sloveno Miha Hrobat. L’Italia schiera il suo meglio possibile con Dominik Paris che appare più in sintonia con la pista di Mattia Casse, ma attenzione anche Florian Schieder e Giovanni Franzoni.

I pettorali di partenza

1 Mattia Casse 2 Stefan Rogentin 3 Maxence Muzaton 4 Adrien Theaux 5 Ryan Cochran Siegle 6 Nils Allegre 7 James Crawford 8 Alexis Monney 9 Vincent Kriechmayr 10 Bryce Bennett 11 Franjo Von Allmen 12 Dominik Paris 13 Marco Odermatt 14 Justin Murisier 15 Miha Hrobat 16 Stefan Babinsky 17 Adrian Smiseth Sejersted 18 Daniel Hemetsberger 19 Romed Baumann 20 Florian Schieder 21 Jared Goldberg 22 Nils Alphand 23 Elian Lehto 24 Simon Jocher 25 Giovanni Franzoni 26 Stefan Eichberger 27 Sam Morse 28 Jan Zabystran 29 Brodie Seger 30 Martin Cater

Dove vederla in tv

La discesa libera maschile valevole per i mondiali di sci alpino si disputa domenica 9 febbraio con orario di partenza alle 11.30. Diretta in chiaro su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Leggi anche - Johnson vince la libera femminile dei mondiali, male Goggia e Brignone