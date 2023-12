Sci, Odermatt è un fulmine: dominio nel SuperG di Bormio. Male gli italiani

Bormio, 29 dicembre 2023 – La Coppa del Mondo è in mano a Marco Odermatt. Dopo il secondo posto in discesa, lo svizzero ha vinto il super g di chiusura della tappa di Bormio, mettendo in riga tutti i migliori e sfruttando l’infortunio di Marco Schwarz, stagione finita, sostanzialmente per mettere una mezza ipoteca, già a dicembre, sulla coppa del mondo generale. Odermatt ha domato la Stelvio e dominato gli avversari, affermando la sua netta superiorità di questa epoca sciistica. Secondo a sorpresa Raphael Haaser, terzo Aleksander Aamodt Kilde con distacchi importanti. Giornata nerissima per l’Italia che ha visto uscire Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Odermatt dominante

Una Stelvio lucida, con neve veloce, saltellante, sci che sbattono, ma sempre un Marco Odermatt dominatore in supergigante. Impressionante il dominio dello svizzero che si comporta da cannibale e conquista il diciottesimo podio consecutivo nella disciplina. Odermatt attacca e disegna linee che nessuno riesce a copiare, soprattutto genera velocità e conquista la vittoria con distacchi abissali. Marco ferma il cronometro sull’1’27”72, rifilando ben 98 centesimi a Raphael Haaser, che da buon gigantista ha sfruttato un tracciato difficile, e ben 1”32 su Aleksander Aamodt Kilde, che chiude ancora senza vittorie sulla Stelvio. Viene messo in fila anche un Vincent Kriechmayr poco efficace e solo quarto a 1”45. Non ripete invece il successo in discesa il francese Cyprien Sarrazin, pure lui fuori e senza sfruttare il pettorale numero 5. Insomma, con qualche big balbettante la top ten si è aperta alle sorprese. Al quinto posto sale lo svizzero Justin Murisier a 1”76, al sesto a pari merito ci sono Stefan Babinsky e Loic Meilard a 1”81.

Giornata nera per gli italiani, i due migliori escono subito. Dominik Paris scivola dopo poche porte e chiude la due giorni sull’amata Stelvio senza punti di Coppa del mondo, salta invece una porta Mattia Casse nei primi istanti di gara e senza che le telecamere abbiano colto l’errore. E con Bosca che finisce lontano dalla top quindici, anche l’uscita di Innerhofer completa il disastro odierno. L’altoatesino ha sbattuto violentemente contro le reti sbalzato via da una curva verso sinistra con conseguente perdita del controllo degli sci. Per Inner qualche escoriazione in viso anche se le immagini lo hanno colto rialzarsi in piedi sulle sue gambe, ma si teme qualche infortunio alla gamba destra e lo sciatore è stato portato via in elicottero per accertamenti. Ora la coppa tornerà con l’anno nuovo ad Adelboden il 6 e il 7 gennaio, con Odermatt al comando con 636 punti, secondo è Schwarz con 464 ma l'austriaco si è infortunato ieri al ginocchio e la sua stagione è finita.

Classifica SuperG Bormio

1 Marco Odermatt 1’27”72

2 Raphael Haaser +0.98

3 Aleksander Aaamodt Kilde +1.31

4 Vincent Kriechmayr +1.45

5 Justin Murisier +1.76

6 Stefan Babinsky +1.81

6 Nils Allegr +1.81

8 Loic Meillard +1.82

9 Alexis Pinturault +1.83

10 Gino Caviezel +1.92