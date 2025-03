Sci oggi: a La Thuile vince Aicher davanti a Goggia e Brignone. La classifica di Super G e di Coppa del Mondo

La Thuile, 13 marzo 2025 – In un fine settimana di gare stravolto causa maltempo, va di scena oggi il primo dei due Super G consecutivi a La Thuile in sostituzione della discesa libera cancellata (recupero tra sabato e domenica?). Pista apparentemente non troppo complicata: partenza ribassata, un solo dosso insidioso prima della parte finale, tempo di percorrenza totale inferiore al minuto. Goggia e Brignone salgono sul podio, ma non vince nessuna delle due: a sorpresa trionfa Aicher, quarta Gut-Behrami. Un altro passo avanti per la valdostana nella classifica di Coppa del Mondo di sci, mentre nella graduatoria di specialità la Gut-Behrami conserva il primato, pur vedendo Federica avvicinandosi pericolosamente, a soli 45 punti e con ancora due super G (uno domani a La Thuile e l’altro nelle finali di Sun Valley.

La gara

Prime discese costellate di errori qua e là, lampante quello di Pirovano sul dosso centrale che le fa perdere un paio di secondi. La prima ad interpretare al meglio la manche in attesa delle big è Aicher, che chiude in poco meno di 58 secondi e balza al comando. Con il pettorale 8 ecco Goggia: molto vicina nella prima parte, guadagna mezzo secondo nel settore centrale ma finisce per perdere nuovamente nel finale, chiudendo alle spalle della tedesca di soli 6 centesimi. Con il 10 tocca a Brignone: un paio di pieghe pericolosissime nelle prime porte, lascia tanto soprattutto in alto e in fondo chiudendo terza a 39 centesimi da Aicher. La gara viene sospesa per diversi minuti, si riparte con Ledecka: sesta. Tocca a Huetter: manche in crescendo e vittoria praticamente in tasca, ma sbaglia prima dell’ultimo salto e cade rovinosamente. L’ultima minaccia per Aicher si chiama Gut-Behrami: niente da fare, è quarta. Vince quindi Aicher, sul podio con lei Goggia e Brignone.

La classifica

1 Aicher 57.89

2 Goggia +0.06

3 Brignone +0.39

4 Gut-Behrami +0.47

5 Macuga +0.55.

Classifica di Super G

1 – Lara Gut-Behrami 515

2 – Federica Brignone 470

3 – Sofia Goggia 386

Classifica di Coppa del Mondo generale

1 – Federica Brignone 1.354

2 – Lara Gut-Behrami 1.022

3 – Sofia Goggia 851