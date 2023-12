Sci, Sarrazin il più veloce nella prima prova di discesa a Bormio. Casse terzo, Paris settimo

Bormio, 26 dicembre 2023 – Archiviati i pranzi di Natale, per la Coppa del mondo di sci alpino è già tempo di tornare in pista perché giovedì 28 e venerdì 29 dicembre la Stelvio di Bormio sarà grande protagonista con una discesa libera e un supergigante. C’è grande attesa in casa Italia dopo la vittoria di Dominik Paris in Gardena e l’arrivo su una pista amica che lo ha visto trionfare ben sette volte, di cui sei in discesa libera. In generale la nazionale azzurra di velocità si sta comportando bene e tra i protagonisti c’è anche Mattia Casse, ormai in pianta stabile tra i migliori al mondo. Nella giornata di Santo Stefano si è tenuta la prima prova di discesa libera per prendere contatto con la pista, poi mercoledì 27 ci sarà la seconda prima delle due gare.

Sarrazin il migliore, gli italiani ci sono

I tempi delle prove sono sempre da prendere con le molle perché bisogna tarare il tutto sulle strategie imbastite dagli atleti, per prima cosa alla ricerca della linea migliore piuttosto che del tempo, e su una pista così faticosa in tanti decidono di togliere il piede dall’acceleratore nel finale per risparmiare un po’ di energie. Alla fine il migliore è stato il francese Cyprien Sarrazin che ha chiuso la prova in 1’52”77, con 41 centesimi sull’americano Ryan Cochran Siegle, in difficoltà sul terzo settore ma molto veloce nella seconda parte di pista, e 49 sull’italiano Mattia Casse, che ha intrapreso una prima prova costante su tutti i settori. Si sono un po’ nascosti i big, Aleksander Aamodt Kilde ha rallentato parecchio nel quarto settore, ha preso solo lì 81 centesimi, e ha chiuso con l’undicesimo tempo subito alle spalle di Marco Odermatt decimo, che ha scelto di rallentare nel finale. Tra coloro che non hanno forzato anche Vincent Kriechmayr solo ventitreesimo a 2”26. Bene in generale l’Italia che ha piazzato Dominik Paris in settima posizione a 1"37. L’altoatesino ha tirato abbastanza per trequarti di pista, ma ha scelto di rallentare nell'ultima parte e risparmiare qualche stilla di energia: "E’ sempre bello tornare a Bormio – racconta il sei volte vincitore della discesa sulla Stelvio – quest’anno che sto meglio di dodici mesi fa. Come sempre la prima prova sulla Stelvio è un’incognita, la pista è un po’ mossa ma resta divertente”. Alle sue spalle ottimi Nicolo Molteni, con l’ottavo tempo con il pettorale 56, e Pietro Zazzi, nono con il pettorale 49. Tra gli italiani altri due in top venti con Giovanni Franzoni tredicesimo con il pettorale 67 e Christof Innerhofer ventesimo a 2”09. Più indietro gli altri con Florian Schieder ventottesimo a 2”51, Giovanni Borsotti trentaquattresimo a 2”99, Guglielmo Bosca trentacinquesimo a 3”12 e Benjamin Alliod cinquantaquattresimo a 4”48. Non sono partiti Adrian Smiseth Sejersted, Thomas Dressen e Josua Mettler. Mercoledì 27 dicembre è in programma la seconda prova cronometrata con inizio alle 11:30, stesso orario al momento previsto per le due giornate di gara, con la discesa in calendario per giovedì 28 seguita dal superG di venerdì 29 dicembre. Tutto in diretta sui canali Rai e sui canali Eurosport/Discovery.