Sci: Casse terzo in prova a Kitzbuhel, ma Sarrazin e Odermatt si sono risparmiati

Kitzbuhel, 16 gennaio 2024 - E’ iniziata con la prima prova cronometrata la tappa di coppa del mondo di sci alpino in quel di Kitzbuhel in Austria. Dopo Wengen arriva la mitica Streif, due discese libere e uno slalom da venerdì a domenica, per un’altra grande spettacolare pista per la velocità. Fuori Aleksander Aamodt Kilde, caduto a Wengen, il duello sarà senza dubbio tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, con l’Italia che cercherà un posto sul podio, ovvero i primi degli altri, con Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse, su una pista che in passato ha regalato grandi gioie ai colori azzurri. Intanto c’è stata la prima prova cronometrata dove qualcuno si è nascosto e qualcuno no: miglior tempo per Cameron Alexander, terzo Mattia Casse.

Odermatt e Sarrazin impressionanti sulla Steilhang

Come sempre sono da decifrare le prove cronometrate. Il tempo finale conta il giusto, perché alcuni tirano dall’inizio alla fine, altri studiano la pista per settori e alzano il piede dove non interessa fare il miglior tempo, mentre altri semplicemente cercano di risparmiare qualche energia senza spremersi troppo. La prima prova è andata dunque al canadese Cameron Alexander con il tempo di 1’57”06, davanti all’austriaco padrone di casa Otmar Striedinger, distanziato di 47 centesimi, mentre al terzo posto Mattia Casse a 62. L’azzurro è stato molto lento nel settore due nella parte alta dove ha accumulato 4 decimi di ritardo, poi ha mantenuto i tempi di Alexander e guadagnato nel finale dopo la traversa. Bene anche Stefan Babinsky a 82 centesimi, poi il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 1”05 e in sesta posizione l’altro azzurro Christof Innerhofer a 1”13, che come suo solito ha affrontato bene la parte tecnica perdendo invece nella zona di scorrimento fino al Seidlalm. In top ten anche Nils Allegre settimo, James Crawford ottavo, l’italiano Florian Schieder nono e Romed Baumann decimo. In controllo Dominik Paris che è tredicesimo a 1”83, con buon parziali dall’Hausbergkante in poi, subito davanti c'è Pietro Zazzi dodicesimo. E i big? Marco Odermatt ha spinto fino alla Steilhang, sul tecnico è tra i migliori, poi ha controllato nella seconda parte del tracciato senza forzare e ha ottenuto il quattordicesimo tempo a 1”88 da Alexander. Ancora più in controllo Cyprien Sarrazin. Il francese ha dominato la Steilhang ed è uscito con intermedi superlativi, poi ha controllato la discesa fino agli ultimi due settori e alla fine si è letteralmente fermato finendo a oltre 6 secondi di ritardo. I due principali favoriti si sfideranno nella parte alta per poi uscire dalla Steilhang con grande velocità per il tratto di scorrimento successivo, ma la discesa di Kitz si può decidere anche sotto tra Seidlalm e Hausbergkante. Mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio sono in programma le restanti prove, il programma ufficiale propone due discese venerdì 19 e sabato 20 gennaio, seguite dallo slalom di domenica 21 gennaio.

Calcio, Mourinho esonerato dalla Roma