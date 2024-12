Sci, la Coppa del mondo sbarca in Italia: il programma in Val Gardena e Badia

Bologna, 16 dicembre 2024 – Una straordinaria Sofia Goggia ha dato all’Italia la seconda vittoria stagionale in Coppa del mondo di sci alpino, dopo Fede Brignone nel gigante di apertura a Solden, e ora ci si attende un segnale anche dai maschi. L’occasione arriva nel prossimo weekend, dove il circus maschile si presenta in Italia con due tappe storiche prima sulla Saslong in Gardena e poi sulla Gran Risa in Badia. Programma classico che coinvolge sia le discipline veloci che quelle tecniche. Le ragazze, invece, avranno un’altra bella chance in super g in Svizzera a St. Moritz. Saranno sette gare in quattro giorni da venerdì a lunedì: che spettacolo.

Nuovi acuti in velocità, ma serve un segnale sul tecnico

L’Italia al femminile continua a trascinare il movimento dello sci alpino, in attesa che anche i maschi possano tornare sul podio. Il binomio Federica Brignone-Sofia Goggia fa ancora sognare, specialmente in ottica mondiali Saalbach 2025 e Olimpiadi Milano Cortina 2026. La valdostana ha vinto a Solden, la bergamasca è tornata in gara dopo quasi un anno di assenza piazzando un secondo posto in discesa e una vittoria superlativa in super g a Beaver Creek.

Ora tocca anche ai maschi, che avranno super g e discesa libera in Gardena con Paris, Casse e Schieder che vogliono regalare il primo podio in velocità su una Saslong che spesso ha regalato delusioni, ma non l’anno scorso dove Domme ha vinto per la prima volta in carriera. Non sarà facile, ma serve un segnale. Il weekend prosegue come da tradizione sul tecnico dove la punta è Alex Vinatzer che in casa, in Alta Badia, cercherà un risultato di prestigio sulla Gran Risa sia in gigante che in slalom, con Luca De Aliprandini a dargli man forte tra le porte larghe. La stagione non è partita con grandissimi risultati, ma diverse top ten sono arrivate e ora manca l’acuto sul podio. Due località italiane storiche nel massimo circuito e subito dopo Natale ne arriverà un’altra, cioè Bormio e la Stelvio. Le ragazze, invece, avranno due grandi possibilità di confermarsi ai vertici con due super giganti a St. Moritz. Ci sarà da divertirsi. Questo il programma di gare dal 20 al 23 dicembre Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raidue ed Eurosport Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raidue ed Eurosport Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – SG femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.30, diretta tv Raidue ed Eurosport Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – GS maschile Val Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – SG femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 11.00, diretta tv Raisport Hd ed Eurosport Lunedì 23/12/24 Coppa del Mondo Sl maschile Val Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport.