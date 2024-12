Discesa Val Gardena, Casse super nelle prove. Odermatt si nasconde

Val Gardena, 18 dicembre 2024 – Una Saslong spettacolare, sperando che il maltempo non faccia le bizze venerdì e sabato quando sono previsti super gigante e discesa libera di Coppa del mondo in Val Gardena. Ieri le prime prove cronometrate, oggi le seconde e ultime mentre giovedì si è deciso di non andare in pista a causa delle non buone previsioni meteo. Venerdì è invece previsto sole ma temperature rigidissime, occhio al vento, mentre sabato dovrebbero esserci meno problemi. Si preannuncia dunque spettacolo con l’Italia che può finalmente essere protagonista, forse più con Mattia Casse che con Dominik Paris, vincitore nel 2023.

Casse primo e secondo

Un Mattia Casse in grande forma sulla Saslong, almeno nelle prove, con la speranza che possa tradurre anche in gara il suo feeling con la pista gardenese. L’azzurro ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove di martedì in 2’02”19, davanti di 44 centesimi a Marco Odermatt, uno dei favoriti, e di 57 sull’outsider tedesco Romed Baumann. Si è rivisto a buoni livelli anche Christof Innerhofer, quarto martedì davanti a Cyprien Sarrazin, un altro candidato alla vittoria. Nella seconda prova i tempi si sono abbassati con James Crawfors primo in 2’01”68 con 8 centesimi su Casse, che si conferma in sintonia con le temperature fredde e una Saslong tirata a lucido, con Stefan Rogentin terzo a 11 centesimi e Simon Jocher quarto a 20 centesimi. Va anche ricordato che distacchi minimi sono all’ordine del giorno su una Saslong per discesisti puri. In risalita anche Dominik Paris, vincitore della libera 2023, con l’undicesimo tempo a 54 centesimi dal canadese. Per quanto riguarda i big, c’è Cyprien Sarrazin con il quinto tempo a 29 centesimi, mentre si è un po’ nascosto Marco Odermatt, solo quarantesimo a 1”49 e molto lento nel primo e nell’ultimo settore. Anche Vincent Kriechmayr, la migliore carta austriaca, ha rallentato nell’ultimo settore con il diciassettesimo tempo a 77 centesimi di ritardo da Crawford. Per quanto riguarda gli altri italiani, Marco Abruzzese, che non sarà in gara sabato, ha ottenuto il quattordicesimo tempo a 61 centesimi, poi Christof Innerhofer ventiseiesimo a 1”12, Benjamin Jacques Alliod ventinovesimo a 1”16, Florian Schieder trentunesimo a 1”22, Nicolò Molteni quarantaquattresimo a 1”63, Matteo Franzoso cinquantaquattresimo a 2”02, Giovanni Franzoni sessantaduesimo a 2”35 e Max Perathoner sessantaseiesimo a 3”00. Lo staff tecnico ha deciso inoltre la composizione delle squadre che disputeranno il supergigante di venerdì 20 e la discesa di sabato 21 dicembre. Nel super g saranno presenti Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod e Max Perathoner, squadra che sarà riconfermata sabato in discesa ad eccezione di Perathoner. Appuntamento fissato venerdì e sabato alle ore 11.45 con doppia diretta Rai ed Eurosport. Leggi anche - Alessia Maurelli si ritira a 28 anni: la capitana delle farfalle dice basta