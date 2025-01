Sci, turno infrasettimanale in Coppa: Schladming e Courchevel con vista Mondiali

Bologna, 27 gennaio 2025 – Una Coppa del mondo avvincente, soprattutto al femminile, ma anche il grande appuntamento dei mondiali che sta per arrivare. Federica Brignone e Sofia Goggia sono state le grandi protagoniste delle gare recenti, una sfida epocale tra due campionesse, e sono già in fase di preparazione in vista di Saalbach, ma la Coppa del mondo continuerà in una sorta di turno ‘infrasettimanale’ se volessimo utilizzare una terminologia calcistica. Schladming per i maschi e Courchevel per le ragazze, mercoledì e giovedì, saranno le tappe in notturna della settimana, ma senza le big azzurre dato che in Francia si disputerà uno slalom speciale (non la loro disciplina), ma tra gli uomini si registra la rinascita di Vinatzer e chissà che non possa saltare fuori un altro risultato di prestigio.

La situazione in classifica e il calendario

Se al maschile la situazione è ormai consolidata con Marco Odermatt che si avvia a confermare ancora una volta la sfera di cristallo (1006 punti contro i 634 di Kristoffersen), al femminile è tutto meravigliosamente aperto e con due azzurre a giocarsi l’alloro più prestigioso. Federica Brignone, prima e terza a Garmisch, ha 799 punti, ma Lara Gut Behrami è un segugio e insegue a 729, con Camille Rast quarta a 562 e Sofia Goggia quinta a 551. Finita? No, non sono tagliate fuori nemmeno Sara Hector a 507 e Zrinka Ljutic a 501 e il motivo è presto detto: a Courchevel ci sarà uno slalom giovedì sera e tutte le specialiste sopra citate, a partire da Rast che sta andando forte tra i pali stretti, senza dimenticare il nuovo fenomeno Ljutic, possono recuperare punti. Brignone e Goggia resteranno a guardare e prepareranno i mondiali che partono il 4 febbraio a Saalbach, ma a Courchevel ci sarà il grande rientro di Mikaela Shiffrin dopo l’infortunio. Saranno le prove generali per la rassegna iridata: c'è grande attesa. In campo maschile, invece, doppia tappa. Martedì e mercoledì c’è Schladming, gigante e slalom, mentre domenica tornano gli uomini jet con un’altra classica a Garmisch, che segue Wengen e Kitzbuhel. Occhi puntati ovviamente su Casse e Paris, in cerca di riscatto, ma soprattutto su Alex Vinatzer che a Schladming vorrà confermare il grande podio di Kitzbuhel. L’altoatesino ha mandato un bel segnale tra i pali stretti a pochi giorni dai mondiali, dove ha segnato in calendario due date: il 14 febbraio per il gigante e il 16 per lo slalom.

Programma e orari tv Coppa del mondo

Mar. 28/01/25 – Coppa del mondo – GS maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 29/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Schladming (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 30/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Courchevel (Fra) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 02/02/25 – Coppa del mondo – DH maschile Garmisch (Ger) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport.

