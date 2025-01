Sci, a Garmisch Brignone terza nel super G. La reazione di Gut Behrami

Garmisch Partenkirchen, 26 gennaio 2025 – Serviva una gara perfetta, senza sbavature, senza errori di linea e con massima velocità da portare fuori dai curvoni. Lara Gut Behrami accende il duello per la generale con Federica Brignone e vince il supergigante sulla Kandahar, recuperando punti importanti all'azzurra che ha comunque limitato i danni con la terza piazza, sopravanzata anche dalla norvegese Lie. Peccato per Brignone che ha commesso un paio di sbavature decisive ai fini della vittoria, ma in generale può essere soddisfatta della spedizione tedesca, Bene in generale l’Italia con cinque in top six.

Gut perfetta, sbavature Brignone. Discreta Goggia

Neve abbondante e pioggia a Garmisch e infatti la gara parte con un quarto d’ora di ritardo, ma gli organizzatori sono riusciti a tenere i minimi requisiti di sicurezza per poter gareggiare e creare comunque un buon manto nevoso. Anche in super g è presente una lunga fase iniziale di scorrimento, da affrontare in posizione, poi si entra nei curvoni centrali della zona dell’Inferno e come sempre diventa fondamentale portare fuori velocità verso la Fishnaise. Interpreta tutto alla perfezione Lara Gut Behrami, scorrevole dove serve ma soprattutto tecnica dove si gira tanto. L’elvetica è tatticamente perfetta e disegna curvoni con grande maestria e alla fine vince meritatamente in 1’14”91 e conquistando 100 importanti punti nella generale. Brignone ha solo accarezzato la vittoria. La valdostana è scesa con il 10, prima di Gut, e ha battuto momentaneamente una ottima Laura Pirovano, ma con due sbavature, la prima sul salto e la seconda verso il traguardo, facendo volare via centesimi importanti. Infatti, l’azzurra, alla fine terza a 38 centesimi, è stata scavalcata anche dalla norvegese Lie, autrice di una ottima gara con il secondo posto a 35 centesimi da Gut. Bene di squadra l’Italia. Quarta è Sofia Goggia, che ha sofferto un po’ gli spazi ristretti del superg ma ha comunque aperto il gas nella parte finale e sfiorato il podio con 49 centesimi di ritardo, davanti a Laura Pirovano quinta a 77. L’Italia ha poi piazzato anche Bassino in sesta posizione a 1”03 con confortanti segnali di ripresa dopo una stagione fino a qui difficile. E Lindsey Vonn? Continua a prendere confidenza con la velocità con una discreta tredicesima piazza a 1”40. Per effetto di questi risultati, Gut Behrami accorcia il divario da Brignone in classifica a soli 70 punti, mentre Goggia a quota 551 avvicina Rast che è terza a 562.

Classifica super g Garmisch

1 Gut Behrami 1’14”91

2 Lie +0.35

3 Brignone +0.38

4 Goggia +0.49

5 Pirovano +0.77

6 Cashman +1.03

6 Bassino +1.03

8 Weidle Winkelmann +1.12

9 Venier +1.13

10 Miradoli +1.16