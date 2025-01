Slalom oggi Kitzbuhel, Vinatzer risorge: è secondo. Vince Noel

Kitzbuhel, 26 gennaio 2025 - Clement Noel conquista il quarto successo in stagione nello slalom maschile di Kitzbuhel. Lo sciatore francese ha battuto per soli nove centesimi l'azzurro Alex Vinatzer, autore di una prestazione meravigliosa che gli regala il secondo posto e il terzo podio in Coppa del mondo. A completare il podio c'è il brasiliano Pinheiro Braathen. Male tutti i protagonisti in classifica generale, tra cui Kristoffersen e Meillard, così come delude Haugan, il quale aveva chiuso al primo posto la prima manche del mattino.

Il riassunto della prima manche

La prima manche dello slalom maschile di Kitzbuhel si è disputata in mattinata e ha avuto un esito molto equilibrato nel suo risultato conclusivo. In una cornice piovosa e dalle basse temperature, su una neve piuttosto pulita, Timon Haugan si è messo tutti i competitors alle spalle. Lo sciatore norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1, anche se la sua prima posizione è stata seriamente insidiata da Steven Amiez, che ha perso per strada solamente 7 centesimi. A chiudere il podio c'è Lucas Pinheiro Braathen, il quale ha fatto benissimo nonostante sia sceso più tardi degli avversari: per il brasiliano il gap dal miglior crono è di soli due decimi e mezzo. Ad inserirsi nella bagarre per la vittoria c'è il quarto incomodo, Clement Noel, staccato per tre decimi. Marco Schwarz ha registrato il sesto tempo, mentre l'italiano Alex Vinatzer resta di poco fuori dalla top 10. Eliminati dai primi trenta Stefano Gross (trentunesimo), Simon Marberger e Tobias Kastlunger. La sorpresa più grande, però, è data dal risultato ottenuto da colui che, sulla carta, avrebbe lottato per la vittoria, ovvero Henrik Kristoffersen. Il norvegese, leader di specialità, ha inforcato in avvio e incassa il primo "zero" stagionale.

La cronaca della seconda manche

Erik Read e Tormis Laine inaugurano la pista per la seconda manche, posizionandosi in questo ordine. Rochat si prende la testa provvisoria, subito toltagli da Muffat Jeandet. Dopo di lui è il turno del deludente Loic Meillard, che ad una prima manche zoppicante fa seguire una brutta inforcata in questa. Niente da fare per lo svizzero, che oggi avrebbe potuto guadagnare punti importanti per la classifica generale di Coppa del mondo su Kristoffersen. Il francese Desgrippes toglie la corona al connazionale Muffat Jeandet, migliorando di mezzo secondo un crono ancora molto limabile da coloro che scenderanno più avanti. Steen Olsen e Zenhaeusern non sfoggiano una gran performance, al contrario di Ryding che abbassa il miglior tempo di 9 centesimi, subito migliorato da Strolz. Il bulgaro Popov fa forte per metà discesa, salvo poi perdere molto proprio nelle porte finali. Jakobsen è il primo ad alzare di molto l'asticella, nonostante qualche imprecisione nella sua gara. Con la metà degli sciatori già arrivata al traguardo, ora si comincia a fare sul serio. Zubcic e Gstrein si posizionano in zona podio, ma è l'azzurro Alex Vinatzer a balzare in testa per pochi centesimi e a blindare una ottima top dieci conclusiva. L'italiano rischia tanto, ma il pericolo corso paga. Un'altra sorpresa è l'inforcata di McGrath, un altro sciatore in lotta per la Coppa del mondo che non ottiene punti da questa gara. Ci si prepara per la creme de la creme: i migliori otto della prima manche. Il padrone di casa Feller esce fortissimo dal cancelletto, ma poi esagera e rischia di sdraiarsi sulla neve, oltre a perdere un po' l'equilibrio sul dosso finale. Neanche Yule, Schwarz e Nef riescono a battere il crono di Vinatzer, ma ora tocca ai migliori quattro che, teoricamente, si contendono la vittoria e il podio. Clement Noel firma il miglior tempo per soli 9 centesimi, mentre Braathen finisce dietro all'italiano. Steven Amiez, penultimo dell'appello, comincia rischiando tantissimo nella prima parte e commettendo un errore nella fase centrale. Vinatzer, sicuro di un podio strepitoso, assiste come tutti noi alla discesa del pettorale numero 1 Timon Haugan. Il norvegese esce subito per un erroraccio in avvio e così Noel si porta a casa la vittoria, davanti ad Alex Vinatzer e Pinheiro Braathen.

