Sci, i convocati per Kvitfjell e Aspen: Brignone e Vinatzer guidano le spedizione azzurre

Bologna, 27 febbraio 2024 - Fede Brignone punta tutto su Kvitfjell per tenere vive le speranze di coppa di specialità di super g e coppa del mondo generale. La valdostana guida la spedizione femminile a Kvitfjell dove saranno in programma un super gigante sabato e una discesa libera domenica. Si gareggia sulla pista Olympiabakken e per Lara Gut potrebbero arrivare i punti decisivi alle sfere di cristallo. L’elvetica guida a quota 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209 e Brignone con 1128, tutto aperto matematicamente ma l’americana ha meno gare a disposizione e la svizzera ha sfruttato a pieno l’infortunio di Cortina. In supergigante, invece, dopo sei gare su otto si registra la leadership di Gut-Behrami con 360 punti davanti a Cornelia Huetter con 355, Brignone è terza con 326. Fondamentale per Fede cercare la vittoria a Kvitfjell per andare a Saalbach, alle finali, con ancora la possibilità di vincere la coppa di specialità. Un peccato le due gare cancellate in Val di Fassa, su una pista amica, che avrebbero dato a Fede una chance in più. Le convocate azzurre sono Marta Bassino, Fedrica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. L’Italia vanta una vittoria a Kvitfjell in supegigante con Karen Putzer nel lontano 2003.

Vinatzer guida i maschi

Si cercano invece ulteriori risposte al maschile sul tecnico. Dopo il sesto posto di Alex Vinatzer a Palisades Tahoe, l’Italia proverà a portare a casa un podio nella tappa nordamericana di Aspen che prevede due giganti (c’è il recupero di Solden) e uno slalom nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. L’altoatesino ha mostrato significativi passi avanti tra i pali stretti e in stagione è migliorato molto in gigante, per cui sarà lui a guidare la spedizione azzurra. Sono 11 gli atleti azzurri convocati dal dt Max Carca: la novità è il ritorno di Simon Talacci nel gruppo dei gigantisti, che vedrà al via anche Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle e Tobias Kastlunger. Nello slalom invece, ci saranno Vinatzer, Kastlunger, Sala, Gross, Razzoli, Barbera e Della Vite. Aspen torna in calendario dopo sette anni, vinsero nel 2017 Marcel Hirscher e Andre Myhrer e in generale l’Italia in America non ha grandi precedenti. Si registra infatti un terzo posto di Gustav Thoeni nel 1976, una vittoria di Alberto Tomba in gigante nel 1991, un terzo posto di Fabio De Crignis in slalom nel 1991, un altro terzo posti di Matteo Belfrond in gigante nel 1994 e in fine un secondo posto per Giorgio Rocca in slalom nel 2001. Tutto il fine settimana, come sempre, in diretta sui canali Eurosport/Discovery Plus e Raisport.

