Sci, disastro Italia. Schwarz è il re di Campiglio: suo lo slalom sulla 3Tre

Madonna di Campiglio, 22 dicembre 2023 - E' Marco Schwarz il vincitore della settantesima edizione della gara di Coppa del mondo sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio. L'austriaco ha pennellato la seconda manche dello slalom ed è risalito dalla sesta piazza della prima, scavando tutti i rivali e battendo anche il campione olimpico Clement Noel che era in testa a metà gara. Successo importante per Schwarz che va in testa alla classifica di Coppa del mondo. Disastro Italia con solo Vinatzer al traguardo in ventiduesima posizione.

La gara

Nella prima manche distacchi ravvicinati, infatti sono in quindici in meno di un secondo. Clement Noel è stato il migliore con 37 centesimi sulla coppia Haugan-Meillard, mentre si confermano ad alti livelli Popov, quarto a 42 centesimi, e Yule, quinto a 47, ma sono tutti vicini con Schwarz sesto a 50 centesimi appena davanti a Steen Olsen settimo con 55. Italia in chiaro scuro. Vinatzer parte bene con due ottimi primi intermedi, ma lascia 98 centesimi nel terzo e il quarto e alla fine deve accontentarsi della tredicesima posizione. Tra i big non brilla nemmeno Henrik Kristoffersen che è solo dodicesimo a 88 centesimi. Male gli altri italiani, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera non si qualificano alla seconda, mentre è uscito Tobias Kastlunger. L’unico a farcela, oltre Vinatzrer, è Stefano Gross che ce la fa per il rotto della cuffia con il trentesimo tempo e un solo centesimo di vantaggio su Samuel Kolega trentunesimo. Due le rimonte della seconda manche. Eccezionale quella del britannico Dave Ryding che con il secondo tempo di manche risale dalla quindicesima alla terza piazza. A fermarlo solo Marco Schwarz, sesto a metà gara, che piazza la discesa perfetta, soprattuto sul muro, e si prende la vittoria in 1’40”51, davanti a Clment Noel, che non è riuscito a difendere i 37 centesimi di vantaggio accumulati nella prima, con un ritardo di 25 centesimi, terzo appunto Ryding a 39. Crolla Haugan con un errore sul dosso finale e scende in quarta piazza a 41 centesimi, davanti a Manuel Feller quinto a 43 e Henrik Kristoffersen, ancora opaco, sesto a 44 centesimi. Uno dei più attesi, cioè Daniel Yule, si inclina troppo ed esce nella seconda lasciando la possibilità di salire sul podio. Non resiste nemmeno Meilalrd che chiude solo settimo. Trionfo austriaco dunque, con Schwarz che ormai è in grado di competere su quattro discipline su quattro e inizia a insidiare, per davvero, Marco Odermatt. L'austriaco si prende la vetta della classifica generale con 464 punti davanti ai 456 di Odermatt. Giornata nera invece per l’Italia anche nella seconda. Stefano Gross si fa sorprendere da un dosso ed esce non sfruttando il primo pettorale, mentre Alex Vinatzer non trova ritmo e velocità, poi commette un errore nel finale e retrocede fino alla posizione numero 22.

Classifica slalom Campiglio

1 Marco Schwarz 1’40”51 2 Clement Noel +0.25 3 Dave Ryding +0.39 4 Timon Haugan +0.41 5 Manuel Feller +0.43 6 Henrik Kristoffersen +0.44 7 Loic Meillard +0.47 8 Atle Lie McGrath +0.52 9 Linus Strasser +0.64 10 Aj Ginnis +0.74